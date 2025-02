Boom di malattie sessualmente trasmesse, Bassetti: “Preservativi gratis ai giovani fino a 25 anni”

Genova. Preservativi gratis ai ragazzi sotto i 25 anni. È la proposta rilanciata nel giorno di San Valentino, festa degli innamorati, da Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente del Consiglio superiore di sanità della Liguria, che in questi giorni ha anche lanciato un allarme sull’aumento delle malattie sessualmente trasmissibili.

“Partiamo da San Valentino per dire una cosa importante – spiega in un video sui social -. Per fare bene l’amore bisogna usare il preservativo, perché è il modo di farlo più sicuro. In Francia vengono regalati in farmacia ai ragazzi dai 16 ai 25 anni. Cerchiamo di fare la stessa cosa nel nostro Paese, cerchiamo di andare oltre la religione, oltre aspetti di tabù. Regaliamo i preservativi ai ragazzi, a scuola, nelle farmacie, nei consultori. Questo è progresso”.

A preoccupare è infatti il boom di infezioni sessualmente trasmesse: “C’è stato un aumento del 300% di sifilide, gonorrea, papillomi, infezioni virali come ad esempio l’Hiv – riferisce Bassetti -. Un’indagine dice che gli adolescenti usano il preservativo solo nel 69% dei casi“.

Secondo le stime dell’Istituto superiore di sanità relative al 2024, il 69% delle infezioni in ambito sessuale si verifica nella fascia di età compresa tra 25 e 49 anni, ma un 13% riguarda anche la fascia dai 50 ai 64 anni e un 2% gli over 65. “Proteggersi è quindi un atto d’amore da mettere in pratica a tutte le età, per sé e per gli altri”, è il messaggio che arriva dagli infettivologi per la ricorrenza odierna.

Ma perché sono cresciute così tanto queste infezioni nei giovanissimi? “Perché questo rimane un argomento tabù, con scarsa informazione nella popolazione generale. Molti giovani non sanno dove reperire informazioni accurate né dove eseguire i controlli necessari – ha spiegato Bassetti all’Adnkronos Salute -. Spesso non si recano regolarmente da specialisti come ginecologi o andrologi, e si affidano al web per informazioni, trovando fonti spesso inaffidabili e false. Servirebbe quindi una maggiore informazione, un’educazione sessuale a livello scolastico, percorsi chiari sul territorio per chi abbia bisogno di una consulenza tempestiva nel caso di sospetto”.