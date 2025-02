Genova. Due comici genovesi apprezzatissimi che, nel giro di pochi giorni, si rivolgono ai fan per chiedere scusa e annunciare la cancellazione delle date fissate nella loro città. Sono Luca Bizzarri e Antonio Ornano: entrambi erano attesi al Politeama Genovese, il primo il 7 e 8 marzo con lo spettacolo tratto dal suo podcast ‘Non hanno un amico’, il secondo il 23 marzo con (In)Grato. In quest’ultimo caso in realtà lo spettacolo risulta ancora in cartellone, ma il post che Ornano ha condiviso martedì pomeriggio lascia pensare che potrebbe essere annullato e spostato a nuova data.

Luca Bizzarri rinvia lo spettacolo: ecco perché

Ma iniziamo con Bizzarri, che ha deciso di scrivere direttamente al pubblico che aveva acquistato i biglietti chiedendo scusa, con una mail fatta partire venerdì scorso: “Una lettera di scuse, ogni tanto ci vuole anche quella. Mi rivolgo a voi, che siete stati così gentili da aver già riempito da tempo la sala del Politeama Genovese per lo spettacolo ‘Non hanno un amico 2’ che avrebbe dovuto debuttare a marzo, nella mia adorata e complessa città – scrive Bizzarri – Ho scritto avrebbe dovuto perché, come avrete capito, non sarà possibile che ciò avvenga. Qui potrei inventarmi molte possibili scuse e fantomatici impegni, ma credo che la cosa migliore sia essere onesto con voi: non sono riuscito a scriverlo“.

“Ho fatto una figuraccia”

Il comico ha ammesso che ha bloccarlo sono stati gli impegni lavorativi, tra podcast e spettacoli in giro per l’Italia: “Ho fatto una figura di m….”, ha detto, aggiungendo che “ci ho provato, non ce l’ho fatta. So perfettamente che avrei potuto e dovuto immaginarlo ma confesso di aver peccato di presunzione, ero sicuro di riuscire e mi sono vergognato un po’ trovandomi davanti alla realtà di una pagina maledettamente bianca”. Poi la promessa: lo spettacolo non è cancellato, ma rimandato all’autunno, al 23 e 24 ottobre.

“Meritate uno spettacolo nuovo e all’altezza del primo. E ci sarà – ha garantito – La cosa migliore è che io mi prenda del tempo e che rimandi questo numero 2 nella stagione autunnale. Mi scuso ancora, perché alla mia età forse si pensa di poter fare cose che, invece, richiedono più tempo del previsto, e avrei dovuto saperlo. Vi abbraccio forte sperando di vedervi presto a teatro”. I biglietti già acquistati resteranno validi, nulla cambierà per chi li ha già acquistati, e la decisione di Bizzarri di rivolgersi direttamente agli spettatori e ammettere l’intoppo ha suscitato un plauso, mitigando la delusione.

Antonio Ornano annuncia: “Per motivi di salute sono costretto a fermarmi”

Diversa invece la situazione per Antonio Ornano, che ha annullato i suoi spettacoli “per motivi di salute. Sono costretto a fermarmi e a restare lontano dal palco per un po‘. È una scelta necessaria per tornare al meglio il prima possibile”, ha scritto martedì pomeriggio.

“So che molti di voi avevano già preso i biglietti e mi dispiace per questo cambio di programma, ma vi prometto che tornerò con ancora più energia. Grazie davvero per il vostro supporto e la vostra comprensione”. La serata al Politeama, come detto, non è ancora stata ufficialmente cancellata e non è stata comunicata, di conseguenza, una nuova data. Sui social intanto è arrivata una pioggia di commenti di solidarietà e vicinanza da parte dei fan.