Lo spazio delle donne Brigata Alice al Carnevale Sociale di Genova

Genova. Il prossimo 4 marzo, il centro storico di Genova diventa teatro del Carnevale Sociale, una festa che coinvolgerà i tre i sestieri – Molo, Maddalena e Prè – ispirandosi al modello inclusivo e partecipativo del Carnevale di Scampia.

“Chi la cura e chi lo oscura”: il tema scelto dalla rete dei sestieri punta i riflettori sull’importanza delle relazioni come forza che nutre la comunità, rifiutando stereotipi e celebrando la solidarietà. La partenza del corteo è prevista da Piazza della Nunziata, ma l’energia e la creatività dell’evento toccheranno ogni angolo del centro storico, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto in cui l’intera comunità è chiamata a essere protagonista.

Un carro per raccontare la comunità

Brigata Alice partecipa al Carnevale Sociale con un carro allegorico co-progettato e autocostruito nel corso di un un ciclo di laboratori aperti alla città. Le molteplici identità del centro storico di Genova si raccontano in un gioco di specchi attraverso la donna multivolto ideata dal collettivo artistico di Brigata Alice, invitando tutte e tutti a riflettersi e riflettere sul proprio ruolo come parte di una comunità dove i contorni tra luci e ombre sono sfumati e mai definitivi.

Alla guida del carro, in bicicletta, ci sarà Alice Noli, l’eroina della Resistenza genovese simbolo di forza e collaborazione che dà il nome allo Spazio delle Donne.

Invitiamo tutte coloro che vorranno sfilare insieme alla Brigata a indossare un fazzoletto rosso, richiamando la memoria delle partigiane e delle loro storie di lotta e libertà.

La parata sarà arricchita dalla partecipazione di Trillargento, la scuola di musica partner di Brigata Alice, che accompagnerà il corteo con una parte della sua orchestra, donando alla festa un’atmosfera ancora più coinvolgente e festosa attraverso la musica.

Un Carnevale di tutte e per tutte



Il Carnevale Sociale di Genova punta a coinvolgere tutte le realtà del centro storico: scuole, centri di aggregazione, associazioni e semplici cittadini. Come a Scampia, l’obiettivo è creare un evento che non sia solo una festa, ma anche un’occasione per rinsaldare i legami e promuovere la partecipazione collettiva.

Ogni sestiere contribuirà per una celebrazione condivisa, capace di unire la ricchezza e le diversità di Molo, Maddalena e Prè.

Il Carnevale Sociale non è solo una festa, ma un momento per riscoprire il senso di appartenenza alla comunità, riflettere sul valore delle relazioni e immaginare insieme un futuro più inclusivo per il centro storico di Genova.

La realizzazione del carro e degli altri elementi del corteo sarà un processo partecipativo.

I laboratori si terranno, a partire da sabato 1 febbraio, presso lo Spazio delle Donne Brigata Alice in Vico Superiore di Pellicceria 1R, tutti i lunedì dalle 14:00 alle 18:00 e tutti i sabato dalle 11:00 alle 17:00.

L’invito è aperto a tutte e tutti: residenti, giovani, famiglie e associazioni. Si lavorerà con materiali semplici e sostenibili, come cartone e rete da pollaio, per garantire un evento ecologico e accessibile.