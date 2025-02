Liquidazione Giglio Bagnara, volantinaggio delle rsu Fiom di Sestri Ponente: “Crisi non si scarichi sui lavoratori”

Genova. Un volantinaggio della Fiom questa mattina a Sestri Ponente davanti a Giglio Bagnara.

Le rappresentanze sindacali unitarie Fiom delle aziende di Sestri Ponente si sono unite nella firma del volantino: Fiom Fincantieri; Fiom Lagomarsino; Fiom Abb; Fiom Tenova; Fiom Leonardo; Fiom Piaggio; Fiom Phase; Fiom NuovaPSC; Fiom LuPa; Fiom Esaote; Fiom Siemens; Fiom DeWave;

Fiom Liguria Digitale; Fiom Eurocontrol; Fiom Ebit; Fiom Hypertac e coordinamento Fiom

Appalti Fincantieri.

“Dopo centocinquant’anni di storia − si legge − Giglio Bagnara, storico negozio di Sestri Ponente, si trova a un punto di svolta: è iniziato il processo di liquidazione volontaria. La crisi economica, il calo dei consumi, insieme alla trasformazione del mercato, sono stati fattori decisivi. Centri commerciali, outlet, e-commerce e catene nazionali hanno cambiato le abitudini d’acquisto. Il calo demografico giovanile a Genova, il crollo del Ponte Morandi e l’impatto della pandemia hanno ulteriormente aggravato la situazione. La procedura di liquidazione volontaria prevede che nei prossimi 10 mesi si ricerchi un investitore per dare continuità all’attività commerciale. Come lavoratori e delegati Fiom Cgil delle aziende di Sestri Ponente crediamo che, in questi mesi, occorra impegnare tutte le parti (che sollecitiamo fin da subito) affinché diano certezze ai/alle 29 dipendenti a cui va la nostra solidarietà. La Fiom sarà schierata in prima fila in ogni iniziativa che i sindacati di categoria di Cgil Cisl e Uil metteranno in campo per salvaguardare il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici di Bagnara affinché questa crisi non si scarichi sulle loro spalle”.