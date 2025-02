Linea del Campasso, in via Ardoino una galleria ricoperta di verde: il Comune svela il progetto

Genova. Una galleria artificiale lunga 250 metri ricoperta di vegetazione per schermare il transito dei treni merci, anche per quanto riguarda rumore e vibrazioni, evitando così di demolire i palazzi dove risiedono centinaia di persone. È stato presentato oggi alla cittadinanza il progetto della copertura di via Ardoino, a Sampierdarena, messo a punto nell’ambito delle opere di mitigazione per la riattivazione della linea del Campasso, ultimo miglio del Terzo Valico prima dell’ingresso in porto. Presenti all’incontro nell’auditorium del Matitone, oltre al Comune con l’assessore Ferdinando De Fornari, anche i tecnici di Rfi, Italferr e WeBuild.

I lavori entreranno nel vivo nelle prossime settimane. Tecnicamente si tratterà di un’estensione della galleria Sampierdarena fino all’innesto con la galleria Campasso. In quel punto, infatti, il sedime ferroviario esce allo scoperto nel breve tratto tra via Ardoino e i palazzi con accesso da via dei Landi.

Il progetto approvato prevede dunque la costruzione di una galleria artificiale a sezione policentrica che verrà realizzata prevalentemente dalle aree della piattaforma ferroviaria, limitando gli impatti sul tessuto urbano alla fase di risoluzione sottoservizi e di adeguamento della viabilità. Le parteti del manufatto a vista verranno rivestite con uno strato di pietra a spacco in analogia alle murature ferroviarie esistenti.

I progettisti garantiscono che “l’intervento produrrà la situazione di zero emissioni rumorose negli abitanti circostanti”. E le vibrazioni? Saranno mitigate con la messa in opera di un tappetino antivibrante sotto le traversine. La velocità di percorrenza dei convogli ferroviari, inoltre, è fissata a 30 km/h. Resta parzialmente aperto il tema del passaggio di merci pericolose all’interno della galleria: il Comune vorrebbe un divieto assoluto (si attende ancora la firma di un apposito protocollo d’intesa), mentre Rfi non ha escluso che in casi del tutto eccezionali (come la chiusura di una linea, la Sommergibile, per un investimento mortale) si possa utilizzare la linea del Campasso come alternativa.

Nell’ambito dei lavori ferroviari, la galleria verrà ricoperta con terreno interamente seminato a prato. Lo studio preliminare del piano di rigenerazione urbana della Valpolcevera, finanziato dal Governo con 199 milioni di euro e attualmente in fase di progettazione da parte dello studio dell’architetto Stefano Boeri, contemplava in realtà uno spazio complessivo di circa 5.300 metri quadrati da destinare in parte agli studenti del liceo Fermi per attività sportive outdoor. Questo parco verrà realizzato in una seconda fase: “Il progetto è in fase di redazione“, specifica il Comune.

Dagli abitanti era emersa la richiesta di attivare un percorso pedonale di collegamento tra la nuova viabilità e i civici 11 e 13, percorso riservato alla sola utenza pedonale, nel rispetto delle normative sulle barriere architettoniche. Nel progetto è stata inserita perciò una rampa che corre sopra la nuova galleria e poi si stacca con una rampa di discesa fino allo spazio antistante il caseggiato.

La copertura servirà a proteggere le case di Sampierdarena da inquinamento acustico e vibrazioni, ma i disagi saranno inevitabili in fase di cantiere. Sono già previsti indennizzi “secondo i principi codificati e utilizzati da Rfi in analoghe situazioni”, tenendo conto di rumore, polveri, lavorazioni notturne ed eliminazione di parcheggi di pertinenza per la durata dei lavori. Sarà necessario chiudere temporaneamente alcune strade e verrà redatto uno specifico piano di emergenza per garantire l’accesso a mezzi e personale di soccorso, oltre che alle persone disabili. È prevista la presenza di un’ambulanza medicalizzata e una squadra di emergenza 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

I mezzi di cantiere percorreranno le viabilità del quartiere. Per questa ragione include la riasfaltatura di via Ardoino, via Cristofoli, via Monti, via Parini, corso Martinetti e via Sasso.

“Sono molto soddisfatto dell’incontro di quest’oggi – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari – perché orientato alla perfetta condivisione di queste opere strategiche con la cittadinanza interessata e per la disponibilità dei tecnici a valutare eventuali casi specifici dei residenti interessati e coinvolti. All’incontro odierno ne seguiranno altri, che ci auguriamo siano altrettanto partecipati e costruttivi”.