Le scuole superiori potranno affidare le gare alle stazione appaltante della Città metropolitana

Genova. Un passo avanti per semplificare e ottimizzare le procedure amministrative delle scuole superiori: la Città Metropolitana di Genova ha approvato un accordo di collaborazione che permetterà agli istituti scolastici di secondo grado di affidare alla stazione unica appaltante (Sua) metropolitana la gestione delle gare d’appalto per servizi essenziali, tra cui viaggi di istruzione, concessioni per distributori di bevande e alimenti, e supporto socio-educativo.

Grazie a questa iniziativa, gli istituti potranno contare sull’esperienza e sulla competenza della Sua, una struttura qualificata e accreditata presso l’Anac, capace di garantire trasparenza, efficienza e rapidità nelle procedure di gara. L’accordo consentirà inoltre di bandire le gare al di sopra di determinati importi, in conformità alla normativa sui contratti pubblici, che prevede requisiti stringenti e un elevato livello di qualificazione attestato proprio da Anac.

“Questo accordo rappresenta un aiuto concreto per le nostre scuole – ha dichiarato la Consigliera metropolitana con delega all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Laura Repetto – Gli istituti spesso si trovano in difficoltà nel gestire autonomamente le gare per servizi fondamentali. Con questo nuovo servizio, vogliamo liberarle da complessità burocratiche e consentire loro uno snellimmo di incombenze onerose per le segreterie, già molto sotto pressione per le esigenze didattiche e di organizzazione”

La nuova attività della Sua non solo semplificherà il lavoro delle segreterie scolastiche, ma porterà anche vantaggi in termini di risparmio di tempo e risorse: verrà infatti data priorità a gare aggregate, che permetteranno di ottimizzare costi e tempi di gestione.

“Questo progetto dimostra come la Città Metropolitana di Genova sia attenta alle esigenze del territorio e sappia fornire risposte concrete”, ha aggiunto Laura Repetto. “Un plauso va alla dirigente Norma Tombesi e a tutto il personale della Sua, che mettono quotidianamente la loro professionalità al servizio della collettività.”

La prima gara già in preparazione riguarda la concessione dei distributori di bevande e alimenti per quattro scuole genovesi: il Colombo, il D’Oria, il Firpo e l’Odero. Un primo passo significativo verso un modello di gestione più efficiente e innovativo per gli istituti scolastici del territorio metropolitano.