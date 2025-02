Lavori in A7, Spi Cgil della Valle Scrivia all’attacco: “Chiusura del casello scelta scellerata”. Scatta la raccolta firme

Genova. Il Sindacato Pensionati Cgil della Valle Scrivia è contrario alla chiusura del casello di Busalla e definisce “cervellotica” la proposta di esenzione delle tariffe autostradali che mercifica l’aumento dell’inquinamento, il rischio incidentalità, il blocco della viabilità in Valle Scrivia.

“Dopo tanti anni di incuria manutentiva è positivo che vengano programmati da Autostrade gli interventi infrastrutturali, ma non è accettabile che residenti e attività commerciali e produttive siano presi in ostaggio e, per individuare proposte alternative lo Spi Cgil farà partire una raccolta firme – si legge nella nota stampa diffusa questa mattina – Per lo Spi infatti sarebbe buona norma interloquire anticipatamente con le comunità interessate, presentarsi nel territorio per confrontarsi ed esporre tempi e ricadute che coinvolgeranno fin da agosto 2025 la valle, proponendo anche proposte alternative.”

“L’intervento si preannuncia altamente invasivo perchè trasferirà sulla viabilità ordinaria della valle Scrivia e segnatamente sulla strada statale dei Giovi fra Ronco Scrivia e Busalla, parte degli ottomila veicoli giornalmente afferenti al casello di Busalla – continua la nota – Nel tragitto alternativo alla chiusura dell’autostrada, in un territorio idrogeologicamente fragile, è presente la gran parte del tessuto commerciale di Busalla, due scuole, il Polo Centro dell’ASL 3 e, nei prossimi mesi, saranno anche presenti il cantiere sul Rio Migliarese a Busalla e la conclusione del paramassi a Borgo Fornari, località interessata dal transito dei mezzi pesanti provenienti dal cantiere del Terzo valico ferroviario in località Fraconalto”

“Società Autostrade deve ripensare il progetto, individuando soluzioni alternative, che non prevedano la chiusura del casello: non si può permettere uno stravolgimento della già precaria viabilità, limitandosi a ristori palliativi sulle tariffe, trascurando le conseguenze ambientali di salute pubblica e sicurezza, le ricadute sul pendolarismo e sulle attività economiche locali difficilmente quantificabili – conclude il comunicato stampa – I Sindaci, le associazioni sportive, culturali, le pubbliche assistenze e le parrocchie, che resistono e rendono ancora vivo il territorio, e grazie alle associazioni commerciali e industriali rendono produttivamente solido questo entroterra, meritano di essere ascoltate e di confrontarsi con ASPI. Per questi ed altri buoni motivi lo Spi Cgil della Valle Scrivia ha chiesto un confronto di merito al Presidente Bucci e all’Assessore Giampedrone”.