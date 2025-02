Genova. Seconda giornata di sciopero e corteo dei lavoratori metalmeccanici genovesi, a centinaia in piazza per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale. La Fiom Cgil e la Fim Cisl hanno dato appuntamento alle 9.00 a Principe per poi sfilare lungo le gallerie e le vie del centro fino alla sede di Confindustria a Brignole, dove la Uilm ha indetto un presidio.

Sotto il grattacielo di via San Vincenzo, dove hanno sede gli uffici degli industriali, sono partiti cori, petardi e – per la prima volta dopo anni – lanci di uova sulle vetrate. I “proiettili” in realtà hanno centrato le finestre della Cna, associazione datoriale dell’artigianato del tutto estranea alla vertenza.

Inevitabili i forti disagi al traffico in centro e non solo. La polizia locale ha deciso di chiudere in anticipo via Bertani, in previsione del passaggio del corteo in piazza Corvetto, tappando una valvola di sfogo della circonvallazione a monte. Di conseguenza si registrano lunghe code in tutta la zona di Castelletto in direzione levante.

“Chiediamo il rinnovo di un contratto nazionale la cui trattativa si è interrotta ormai da parecchio – spiega Stefano Bonazzi, segretario generale della Fiom di Genova -. Al centro della nostra rivendicazione c’è il salario. In questi ultimi anni l’inflazione ha morso, il potere d’acquisto dei metalmeccanici si è eroso in maniera consistente. La partita è aperta, da parte di Confindustria non c’è volontà di trattare. Confindustria ha presentato delle controproposte che vanno in totale controtendenza, in cui il salario non è assolutamente citato. Questo è inaccettabile e quindi oggi i metalmeccanici genovesi si schierano in corteo”.

guarda tutte le foto 10



Lavoratori metalmeccanici in sciopero e corteo a Genova per il rinnovo del contratto

“Viviamo questo momento con molta apprensione perché le trattative sono partite, ma si sono anche subito arrestate, in quanto dopo otto incontri c’è stato il nulla di fatto. La trattativa si è rotta e noi vogliamo che Federmeccanica la riapra in maniera seria. Purtroppo ci sono realtà veramente difficili, col costo della vita che è aumentato. Abbiamo bisogno di questo aumento, tutti i lavoratori lo richiedono. Facciamo questo appello alle parti perché si possa riprendere in maniera seria su un terreno fertile la contrattazione”, aggiunge Luca Pasquetti, Rsu Fim Cisl di Ilva in amministrazione straordinaria.

“I segretari nazionali di Fim Fiom e Uilm hanno incontrato i vertici di Federmeccanica e Assistal l’11 febbraio per vedere se c’era la disponibilità di riprendere la trattativa dopo lo stop del 12 novembre dopo 8 incontri e le successive iniziative di sciopero nei mesi di dicembre e di gennaio messe in campo, ma abbiamo registrato la non volontà di risedersi al tavolo per riprendere la discussione e questo è inaccettabile, perché parliamo del futuro industriale del nostro paese con il contratto più importante che riguarda 1,5 milioni di lavoratori, nel settore trainante quello dell’industria. Dopo il 13 dicembre, ritorniamo a protestare con la manifestazione in città ma questa volta verso Confindustria con una grande risposta dei metalmeccanici alla provocazione di Federmeccanica ed Assistal”, spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria.

“Siamo qui principalmente per dire no alle controproposte di Federmeccanica – sottolinea Luigi Pinasco, segretario generale della Uilm Genova – . Noi abbiamo una nostra piattaforma rivendicativa approvata al 98% dai metalmeccanici italiani, Federmeccanica ha stravolto le regole della contrattazione presentando una sua contro-piattaforma. La nostra richiesta è un aumento di 280 euro nel triennio, una richiesta adeguata a quello che sta succedendo nel mondo, alla perdita di potere d’acquisto dei lavoratori, al problema dei dazi”.

Al centro anche le trasformazioni locali, da Piaggio all’ex Ilva su cui si attendono risposte a breve. “Abbiamo una serie di vertenze aperte che evidenziano delle contraddizioni profonde. Sicuramente quella principe quella della siderurgia – riprende Bonazzi -. Noi aspettiamo una convocazione a breve per approfondire la gara. Per noi devono esserci salario garantito, livelli occupazionali garantiti e investimenti adeguati per rilanciare la siderurgia a Genova. Su Piaggio, a Genova dobbiamo avere la garanzia del mantenimento del secondo sito, la settimana prossima avremo un incontro al ministero per approfondire il piano industriale. Dopodiché ci sono anche elementi in controtendenza. L’anno scorso la lotta principe è stata quella di Technisub, ma in parallelo abbiamo un tavolo di ricollocazione per questi lavoratori e un primo segnale, che è frutto del lavoro di tutte le parti, è stato la volontà di Ansaldo di assumere i primi cinque lavoratori. C’è tanto da fare”.

Sanna (Pd): “Al fianco dei metalmeccanici”

“Al fianco dei lavoratori metalmeccanici che chiedono il rinnovo del contratto nazionale. Sono passati mesi da quando la categoria ha chiesto il rinnovo del contratto nazionale scaduto a fine giugno 2024. Si superi al più presto lo stallo in cui versa la trattativa e si apra il tavolo di confronto con i sindacati per accogliere le richieste dei lavoratori. Per un salario adeguato e maggiori garanzie per chi lavora. Come Partito Democratico esprimiamo la nostra solidarietà e il nostro impegno: la trattativa si deve chiudere nel più breve tempo possibile e vengano accolte le richieste dei lavoratori”. Così il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna che ha partecipato questa mattina allo sciopero.