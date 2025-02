Latitante da 17 anni, per sparire aveva cambiato identità: la polizia lo arresta a Milano

Genova. Dopo ben 17 anni di latitanza, i poliziotti della squadra mobile di Genova hanno arrestato un 52enne cittadino albanese su cui pendeva una condanna a dieci anni e sei mesi di carcere per spaccio di droga.

Gli investigatori coordinati dal dirigente Carlo Bartelli lo hanno rintracciato in un appartamento a Milano dopo una lunga e complessa indagine. Il ricercato aveva cambiato generalità in Albania, dove aveva anche aperto dei negozi, e con la nuova identità era riuscito a rientrare in Italia in diverse occasioni passando sotto traccia.

L’uomo, tra il 2003 e il 2008, aveva subito diverse condanne per spaccio, ma nel 2008 era riuscito a far perdere le proprie tracce. La squadra mobile aveva però continuato a indagare su di lui, sino a quando non è riuscita a far scattare l’arresto.