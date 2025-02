Ladri al Circolo Pianacci del Cep: “Lavoro studiato, danni per 2.000 euro”

Genova. Circa 2.000 euro di danni e tanto rammarico per essere stati presi di mira nonostante l’impegno per il quartiere. Anche il circolo Pianacci del Cep è stato preso di mira dai ladri, che pochi giorni fa sono riusciti a entrare nei locali di via della Benedicta danneggiando la porta e tagliando i cavi delle telecamere.

I gestori del circolo hanno fatto sapere, con un post su Facebook, che i ladri sono entrati nella sala Foglino, sotto il campetto di calcio, e che hanno danneggiato le telecamere per muoversi liberamente. Poi hanno rotto lucchetto e porta, sono entrati e hanno messo a soqquadro le stanze.

“È stato un lavoro studiato – fanno sapere – Le conseguenze, poiché non hanno poi rubato nulla (c’era poco da rubare) sono un 1.500/2.000 euro di cambio porte e ripristino danni, 2.000 euro sottratti a sostenere il Pianacci e le sue attività. La fatica è tanta, soprattutto per chi, come Carlo Besana lavora (gratuitamente) incessantemente per l’associazione e sul quale ricadono in buona parte anche questi problemi”.

“Il Pianacci, come è ora, esiste soprattutto grazie al suo impegno, e fatica – concludono dal circolo – conta su centinaia di persone che collaborano in varie realtà o personalmente, il quartiere sa che è un posto prezioso. Ma, purtroppo, non si può fermare la criminalità di pochi”.