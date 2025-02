La minoranza in Municipio Ponente: “Piciocchi deligittima la commissione, basta passerelle”

Genova. Oggi alle ore 14.30 si terrà la commissione municipale dedicata al progetto della passeggiata di Voltri. “L’unica e vera sede istituzionale in cui discutere dei progetti che impattano sul territorio e in cui anche gli interventi dei cittadini possono essere resi ufficiali da un verbale. Subito dopo, tuttavia, pare che il candidato sindaco della destra Pietro Piciocchi presenterà il medesimo progetto nel Teatro di Voltri, delegittimando di fatto la commissione municipale”, accusa la minoranza in Municipio Ponente.

“Da oltre un anno chiediamo di poter discutere pubblicamente il progetto della passeggiata di Voltri, ma Comune e Municipio sono riusciti a presentarlo in due assemblee separate, vanificando così la possibilità di un confronto serio e costruttivo su un’opera fondamentale per il nostro territorio”.

“Questo è solo l’ennesimo esempio di un’amministrazione che, invece di affrontare il dibattito in modo adeguato, sceglie di evitare il confronto nelle sedi istituzionali, limitandosi a inutili passerelle politiche su temi che dovrebbero essere trattati con maggiore responsabilità e rispetto”.

“Come gruppi di opposizione, denunciamo con fermezza questo atteggiamento intollerabile, che dimostra ancora una volta l’incapacità di governare in modo trasparente e orientato al bene della comunità”, concludono.