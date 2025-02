La divina Maria Callas e le fiabe improvvisate: il fine settimana dell’Ortica si riempie di mito e fantasia

Genova. Con l’arrivo di febbraio, Tessere, la stagione del Teatro dell’Ortica entra nel suo vivo con una coppia di spettacoli che riempiranno l’auditorium di via Allende 48 di colori, storie, fantasia e realtà.

Si inizia sabato 8 febbraio alle ore 18.30 con “Senza Voce”, prodotto dai Cattivi Maestri di Savona per la regia di Annapaola Bardeloni e Antonio Tancredi e con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta. Lo spettacolo è incentrato sulla figura di Maria Callas e mescola sapientemente vita privata e vita pubblica di una delle personalità più iconiche e influenti del nostro tempo. “Quando si cerca una strada per raccontare la storia di un mito immancabilmente si inciampa nel pettegolezzo morboso – spiegano i registi – Scavare, rompere, destrutturare il mito, renderlo più umano dell’umano sembra l’unico modo per poterlo avvicinare. In questo spettacolo Maria Callas entrerà nell’orologio della sua vita, e attraverso un viaggio tra ricordi ed emozioni rincontrerà le persone che l’hanno conosciuta, portandoci all’origine della sua divinità“.

Lo spettacolo “Senza Voce” fa parte della rassegna Spirali, il calendario che corre parallelo alla stgione Tessere e che con essa si intreccia, portando avanti anche quest’anno la rete di collaborazioni e condivisioni di palcoscenici tra le realtà di teatro e teatro sociale di Genova e della Liguria.

Domenica 9 febbraio, alle 16.30, torna il teatro dedicati ai bimbi e alle loro famiglie. Sul palco dell’Ortica sarà la volta della “Fiaba Magica”, portato in scena dalla compagnia Maniman Teatro che fa dell’improvvisazione una delle sue peculiarità. Uno spettacolo per i più piccoli che parteciperanno attivamente alla creazione e alla realizzazione di storie fantastiche, offrendo suggerimenti e interagendo con gli attori in tempo reale. Gli attori daranno vita a una Fiaba completamente improvvisata, creata prendendo spunto dai suggerimenti dei bambini.

Come di consueto, dopo lo spettacolo, ai bambini sarà proposto un laboratorio a tema accompagnato dalla oramai classica “merenda insieme”.