Judo, quindici medaglie italiane all’European Cadet Cup di Genova

Genova. La tappa genovese della Coppa Europa Cadetti premia la squadra italiana di Judo. Quindici le medaglie festeggiate al Palasport nell’ambito della rassegna organizzata dal Marassi Judo all’interno del calendario “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”.

Quattro argenti e cinque bronzi nella prima giornata. Secondi Flavia Cresi nei 40 kg, Miriam Tempesta nei 44, Alice Bronzin nei 48 e Matteo Gualandi nei 55. Terzi Alice Lieti nei 40 kg, Ludovica Storione nei 44 kg, Aurora Montalbano nei 48, Giulia Bonzano nei 52 e Raffaele Sodano nei 60. Due ori, due argenti e due bronzi ieri. Francesco Mazzon e Gianluca Picchi sono stati i vincitori delle categorie 90 e +90 chilogrammi, mentre Rachele Moruzzi ha conquistato l’argento dei 57 kg., Giorgia Frosoni il bronzo dei 63 insieme a Edoardo Russo negli 81 kg. e Antonio Capezzuto nei 90.

“Sono molto contenta della gara di ieri, perché ho iniziato bene l’anno nonostante alcune difficoltà iniziali – ha detto la genovese Giulia Bonzano della Budo Semmon Gakko -. Anche dopo aver perso la semi finale sono rimasta concentrata in gara per la finale per il bronzo. E’ stato bello conquistare questa medaglia davanti al pubblico di casa qui in una location suggestiva come il Palasport di Genova”.

“La Coppa Europa ha richiamato tante nazioni, atleti e supporters all’interno di un Palasport vestito a festa che certamente ha ripagato le attese della European Judo Union – ha affermato l’organizzatore Rosario Valastro, presidente del Marassi Judo -. Ringrazio il mio fantastico staff, formato da tutti i ragazzi e dai genitori che collaborano attivamente. Dal punto di vista agonistico, Francia, Gran Bretagna, Italia, Canada e Mongolia hanno dimostrato una grinta notevole. Ora siamo pronti per i Tricolori Cadetti e per il nostro torneo internazionale Genova Città di Colombo, per cui ci apprestiamo a realizzare un nuovo record”. Oggi e domani è in corso il training camp “Genova Cadet” diretto daI tecnici della Nazionale.

La Coppa Europa Cadetti è stato il primo appuntamento di un trittico speciale per Genova e la Liguria. Tra le autorità intervenute, il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, l’assessore regionale allo sport Simona Ferro e l’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi, unitamente al presidente del Coni Liguria Antonio Micillo. Sono in calendario la finale dei Campionati Italiani Cadetti (sabato 22 e domenica 23 marzo) al 105 Stadium e il 35° Torneo Internazionale Genova Città di Colombo (venerdì 30, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno) al Palasport di Genova.

Saranno così complessivamente 2600 gli atleti in gara sui tatami genovesi, tra febbraio e giugno, con 4000 persone, comprendendo anche dirigenti, tecnici, ufficiali di gara e famiglie, in arrivo da 30 nazioni.