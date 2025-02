Genoa super coriaceo ma non basta, l’Inter la spunta 1-0 con Lautaro

INTER 1 (77′ Lautaro) – 0 GENOA

95′ Termina qua la partita, il Genoa esce sconfitta ma a testa altissima da San Siro.

94′ Attenzione forse unica palla del Genoa, pallone per Ekuban ma Martinez ci arriva prima. Poi insiste Ekuban che prende il pallone e calcia in porta, gol del Genoa ma attenzione. Piccinini non indica il dischetto ma bensì il punto di battuta, c’è fallo della punta sul portiere per averlo chiaramente travolto, ammonito Ekuban.

93′ Sombrero di Lautaro su Sabelli, l’argentino in questo fine partita decisamente ispirato. Arriva fino in fondo e calcia, ancora Leali! Gran parata di Leali che si trova anche il pallone un po’ addosso ma continua a mantenere la sua squadra in partita.

90′ Assegnati 5 minuti di recupero. Intanto viene servito Darmina che è da solo fino alla fine dell’area, ma al posto di tirare aspetta e serve Lautaro che calcia. Nel frattempo era rientrata tutta la difesa del Genoa e l’Inter sciupa l’occasione per chiudere probabilmente il match. Respira il Genoa.

88′ Azione dell’Inter, palla dentro per Taremi che da pochi passi calcia in porta, super Leali! Miracoloso l’intervento di Leali che mantiene in partita il Genoa in questi minuti finali.

82′ Gran palla lavorata da Venturino che viene servita alla perfezione per Frendrup che dal limite calcia verso la porta senza trovare lo specchio.

80′ Cambio anche per Inzaghi, che toglie Bastoni per De Vrij ed inserire più fisicità per mantenere il risultato.

80′ Ultimo cambio per Vieira, dentro Venturino per Masini. Subito azione che capitola verso di lui, colpo decisamente poco deciso da pochi passi che si spegne sui guantoni di Martinez, ma non era facile vista la sua posizione.

77′ Secondo angolo per l’Inter, Chalanoglu la mette dentro per Lautaro! Gran gol dell’argentino che stacca sul primo palo e batte Leali. Prima di entrare trova la testa di Masini che forse inganna Leali, ma il tiro era verso la porta quindi il gol sarà assegnato a lui.

75′ Grande parata di Martinez! Ekuban si trova il pallone a pochi passi e colpisce forte di testa, l’ex compagno copre tutta la porta e manda in angolo. Sullo sviluppo del secondo angolo, Masini colpisce con l’angolo e rimanda in angolo, sul terzo cerca di ripartire l’Inter, ma il pallone arriva a Leali che richiama la squadra all’ordine.

71′ Punizione dentro per l’Inter, palla rimpallata poi Dumfries la mette dentro per Lautaro che colpisce di testa senza trovare la porta di pochi centimetri.

70′ Traversa di Barella! Conclusione a sorpresa di Barella, il Genoa inizia a vacillare in questi frangenti. Intanto arriva un altro cambio per il Genoa, fuori Miretti dentro Onana.

68′ Messias cerca il tiro dai 35 metri, trovando la schiena di Barella e il recupero di palla dell’Inter.

65′ Cambi sia per l’Inter che per il Genoa. Inzaghi rileva dal campo Asllani e Mkhitaryan ed inserisce Chalanoglu e Zielinski. Vieira manda in campo Messias, Cornet ed Ekuban e richiama in panchina Ekhator, Zanoli e Pinamonti.

64′ Succede di tutto in questo minuto! Cross dentro con Acerbi che mette dentro, Lautaro difende palla e poi Pavard tenta la rovesciata, parata superlativa di Leali che si distende! In caso di gol però sarebbe stato da rivedere sicuramente al Var per la posizione del pallone sul colpo di testa di Acerbi, al limite sulla linea di fondo.

61′ L’Inter alza definitivamente i ritmi ma il Genoa non è spettatore. Tante azioni al limite dell’area rossoblù, ma la difesa ospite regge benissimo ogni offensiva rimpallando ogni pallone. Prova difensiva di grande solidità per la squadra di Vieira.

58′ Recupero dei nerazzurri, il pallone arriva a Barella che vede Leali fuori dai pali e prova il gol alla Stankovic. Il pallone però, oltre ad essere fuori dalla porta, viene recuperato prontamente da Leali. L’Inter sembra aver ritrovato i suoi ritmi dell’inizio della partita, ma per ora è il Genoa ad essere andato più vicino al gol.

54′ Miretti da quasi sulle stelle alle stalle, bruttissimo fallo su Bastoni. Intervento in scivolata a forbice sul difensore nerazzurro che ora rimane a terra, la caviglia è rimasta sotto all’ex Juventus. Intanto Piccinini lo ammonisce, la panchina dell’Inter recriminava una punizione più severa.

53′ Ekhator trova Miretti nello spazio, è praticamente da solo contro Martinez ma arriva Acerbi da dietro, si esalta il centrale nerazzurro! Gran chiusura che devia in angolo, che occasione per i rossoblù.

51′ Costruzione nello stretto per l’Inter, pallone allargato da Dimarco per Bastoni che crossa in area, Barella e Dumfries cercano insieme il colpo di testa e si scontrano. Dumfries colpisce malissimo e Leali può recuperare la sfera.

49′ Miretti recupera palla dopo l’errore di Mkhitaryan, poi l’armeno commette fallo. Vieira si sbraccia verso Piccinini, voleva il giallo che avrebbe escluso il centrocampista dell’Inter dalla sfida contro il Napoli.

47′ Incursione solitaria di Barella che tiene botta ai contrasti genoani, chiusura di Vasquez che nasconde la porta al numero 23 che serve dietro per Dumfries che calcia alle stelle.

45′ Inizia il secondo tempo! Subito cambio per l’Inter, dentro Taremi per Correa che si era infortunato sul finale del primo tempo. Palla per i nerazzurri, traversone per i nerazzurri che perdono palla, poi recuperata da Acerbi quasi sulla linea di fondo.

Secondo tempo

46′ Congelata la palla nel possesso nerazzurro per permettere a Correa di non correre visto l’infortunio e per mantenere lo slot del cambio ad Inzaghi. Termina qua il primo tempo, frazione di gioco che ha visto subito l’Inter attaccare senza sosta per poi quasi praticamente subire il gioco del Genoa per una ventina di minuti. Primo tempo da equilibrio totale.

45′ Assegnati 5 minuti di recupero.

44′ Ci prova il Genoa! Doppio cross a pochi passi dalla zona di Martinez, poi l’Inter riprende campo con un super Lautaro Martinez che con il fisico e una giocata mantiene palla e fa ripartire l’Inter.

42′ Problemi in attacco per l’Inter. Correa rimane a terra, Taremi sarebbe pronto ad entrare a breve, nel frattempo Correa torna in campo per testare il problema alla gamba sinistra.

40′ Recupero a centrocampo su Mkhitaryan che chiede il fallo, tutto buono per Piccinini e Zanoli si invola in solitaria, pallone dentro per Pinamonti che trova però sulla traiettoria Acerbi. Palombella dell’ex Lazio che si spegna sui guantoni di Martinez.

35′ Grande giocata di Correa che prova a mettere dentro, c’è deviazione e altro angolo per i nerazzurri. Serie di rimpalli e cross, per ultimo ci pensa Masini a mandare più lontano possibile la sfera e ripulire l’area.

34′ Capovolgimento di fronte, angolo per i nerazzurri. Grande intensità in questo primo tempo, in un match che sembra pendere sul filo di un rasoio.

32′ Ancora Martin col cross, sarà angolo per il Genoa.

31′ Martin mette il cross in area ma non arriva, poi il pallone torna su di lui, tocco per Masini che mette un cross preciso con il contagiri. Pinamonti raccoglie, è a tu per tu con Martinez e poi si divora il gol! Però attenzione, c’è fuorigioco.

28′ Dumfries dentro a cercare Lautaro, grande chiusura in scivolata di Vasquez che toglie tante castagne dal fuoco a Leali, l’argentino sarebbe stato a due passi dalla porta. Poi fallo di mano di Mkhitaryan che regala il pallone al Genoa.

26′ L’Inter riprova a trovare il ritmo dei primi minuti, con un Genoa che a livello di gioco per qualche minuto sembrava essere superiore all’Inter. Angolo per i nerazzurri, pallone fuori e Mkhitaryan cerca la conclusione che viene poi ribattuta.

23′ Serie di palloni che portano Sabelli a correre sulla fascia indisturbato, cross dentro per Pinamonti che non arriva, Dimarco poi fa ripartire l’Inter.

22′ Masini prova la conclusione, decisamente alta sopra la porta.

18′ Mkhitaryan perde palla e Masini suona la carica, Zanoli prende palla e la mette dentro. C’è deviazione, angolo per il Genoa. Miretti sulla battuta, cross deviato e numero di Barella che serve Di Marco. Poi una serie di passaggi che portano a Vasquez che deposita in angolo. Due corner in un paio di minuti, ma ancora nessuna azione pericolosa degna di nota.

17′ Rossoblù ora meno timorosi e più all’interno della gara. Con qualche errore dei nerazzurri, ora le azioni sono più frammentate e distribuite tra le due squadre che si affrontano a viso aperto a centrocampo.

13′ Prende fiducia il Genoa in questo frangente. Piccolo possesso e poi palla lunga per Miretti che stoppa e serve in profondità Pinamonti, palla dentro per Ekhator che più che colpire il pallone si fa colpire. Martinez riparte dal fondo.

11′ Prima azione con tiro per il Genoa. Zanoli supera Bastoni e mette dentro per Miretti che si aggiusta il pallone e calcia trovando però Pavard. Il braccetto poi spazza e recupera Bastoni, travolto successivamente da Zanoli che concede la punizione ai nerazzurri.

8′ Dumfries cerca di entrare in area, gioco di gambe al limite dell’area e Martin colpisce l’olandese. L’Inter recrimina il rigore, ma il contatto non sembra da rigore o quantomeno da fallo essendo che l’esterno e il laterale del Genoa si sono scontrati fortuitamente in corsa, nessuna intenzione di Martin di affondare il colpo.

5′ Nei primissimi minuti qualche piccolo rischio per il Genoa ma ancora nessuna azione decisiva. Come si poteva immaginare, l’Inter è in possesso completo del pallino del gioco, la squadra di Vieira sta cercando di limitare gli attacchi. Intanto sembra che Asllani abbia qualche problema, Chalanoglu ha iniziato a riscaldarsi.

3′ Conclusione di Dumfries e chiusura degli ospiti, sulla ribattuta Mkhitaryan conclude e Leali devia, ma l’armeno era in fuorigioco.

2′ Parte subito aggressiva l’Inter. Barella filtrante per Dumfries che serve dentro Lautaro, tocco per Correa che prova il dribbling ma Bani chiude alla perfezione prima della conclusione dell’ex Samp.

1′ Si inizia con qualche minuto di ritardo, Piccinini ha avuto qualche problema con la comunicazione del microfono. Cambiato il trasmettitore, si può iniziare! Palla per il Genoa. Miretti gestisce subito il primo pallone, ribattuto e rimessa per i rossoblù.

Primo tempo

Le formazioni dell’incontro:

Inter: 13 Martinez, 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni, 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 11 Correa, 10 Martinez. A disposizione: 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 20 Chalanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 40 Calligaris, 59 Zelewski, 60 Taho, 99 Taremi. Allenatore: Inzaghi.

Genoa: 1 Leali, 20 Sabelli, 13 Bani, 22 Vasquez, 3 Martin, 32 Frendrup, 73 Masini, 23 Miretti, 59 Zanoli, 21 Ekhator, 19 Pinamonti. A disposizione: 4 De Winter, 5 Onana, 10 Messias, 15 Norton-Cuffy, 17 Malinovsky, 18 Ekuban, 31 Siegrist, 33 Maturro, 34 Otoa, 39 Sommariva, 53 Kasa, 70 Cornet, 76 Venturino. Allenatore: Vieira.

Arbitro: Piccinini, coadiuvato da Cecconi e Vecchi.

Quarto ufficiale: Arena.

Var: Serra, AVar: Chiffi.

Ammoniti: Miretti (GEN), Ekuban (GEN)

Diffidati: Barella (INT), Bastoni (INT), Mkhitaryan (INT), Martin (GEN)

Milano. Sfida difficile questa sera per il Genoa, contro un’Inter che deve ritrovare i tre punti per mantenersi in lotta scudetto. Dopo la battuta d’arresto contro la Juventus, la squadra di Inzaghi cerca la vittoria nel proprio fortino proprio contro i rossoblù. Nel frattempo la squadra di Vieira sembra aver trovato una quadra importante per il campionato. Con l’ex Milan e Inter, sono arrivate solamente 3 sconfitte contro 3 big del campionato nelle ultime 10, e poi un pareggio con il Milan proprio a San Siro, dimostrando di essere una squadra che può reggere alla grande sia grandi stadi e grandi squadre. Inoltre, come visto contro il Torino, i rossoblù possono rendersi pericolosi in qualsiasi momento, anche quando la partita non sembra essere nelle loro mani. Riuscire a fare punti stasera potrebbe voler dire essere una squadra ben rodata a prova di qualsiasi squadra, oltre che allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Martinez, titolare dopo l’infortunio di Sommer, ritrova la sua ex squadra nella sua prima partita da Serie A con la maglia nerazzurra. Correa viene preferito a Taremi, l’ex Sampdoria ha una motivazione in più per fare bene. Nelle trafile del grifone c’è invece Pinamonti, come sempre, a reggere l’attacco. Occhio anche a Messias in panchina che, da ex rossonero, potrebbe sentire positivamente la gara.