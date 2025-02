Si invaghisce di un giovane parroco e lo insegue di città in città fino a Genova: a processo stalker 71enne

Genova. Si è invaghita di un giovane parroco e lo ha perseguitato per anni andando a cercarlo nelle città dove lui si faceva trasferire proprio per sfuggirle, da Padova a Bologna, da Bologna a Genova. Per questo una donna di 71 anni, di origine belga è a processo per stalking.

La vittima, un sacerdote che oggi ha 46 anni, veniva perseguitata dalla donna, che inizialmente era una sua parrocchiana, con telefonate continue, appostamenti fuori dalla parrocchia, dichiarazioni d’amore non corrisposte fino a costringerlo a chiedere il trasferimento. Lei però, in qualche modo, riusciva sempre a scoprire il suo nuovo indirizzo: andava a vivere nella stessa città e ricominciava da capo.

Da ultimo il parroco, tre anni fa, ancora in fuga dalla sua persecutrice, si era fatto trasferire sotto la Lanterna, in una parrocchia nel quartiere di Albaro. Aveva già denunciato la sua stalker che era stata così sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, poi sostituito dall’obbligo di dimora a Verona, doveva aveva la residenza.

La donna però, incurante dei divieti, era arrivata a Genova. Aveva chiesto con insistenza agli altri frati della parrocchia di poter vedere il parroco. Poi aveva cominciato con le telefonate, anche 40-50 al giorno, anche di notte. A volte si trattava di chiamate mute, altre di richieste che gli venisse passato il sacerdote, altre solo per insultarlo o maledirlo.

La donna, difesa dall’avvocato Antonio Rubino, nel frattempo si è trasferita in Germania. Ma il processo si farà lo stesso. Nella prima udienza di lunedì sono stati citati diversi parroci che potranno raccontare le molestie subite dal. Tra loro, nella lista testi è citato anche l’arcivescovo di Genova Marco Tasca, chiamato a raccontare proprio del perché aveva accolto il parroco molestato a Genova.