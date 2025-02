Incursione su uno yacht ormeggiato al Porto Antico, denunciato 35enne

Genova. Un 35enne genovese è stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre cercava di salire a bordo di uno yacht ormeggiato al Porto Antico, in calata Molo Vecchio.

L’allarme è staccato nella notte tra lunedì e martedì per una segnalazione su una persona che era riuscita a salire di nascosto a bordo dello yacht . Le volanti dell’Upgsp sono state inviate dalla sala operativa sul posto, e hanno trovato il capitano della barca, che si trovava a bordo e aveva avvistato dalle telecamere di videosorveglianza uno sconosciuto che tentava di aprire la porta di accesso della “coperta”.

Gli agenti hanno visionato le immagini e, sulla base della descrizione dell’uomo, lo hanno trovato poco dopo in via delle Fontane. Bloccato, è stato portato in questura e denunciato per violazione di domicilio.