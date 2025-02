Armando Sanna lancia l’associazione InCrescita, il primo incontro sulle infrastrutture

Genova. E’ andato in scena al teatro Garage di via Paggi, a San Fruttuoso, in Val Bisagno, il primo evento della neonata associazione InCrescita, voluta dal capogruppo del Pd in consiglio regionale, Armando Sanna, per convogliare in un soggetto civico e politico le energie delle persone che lo hanno sostenuto nelle ultime campagne elettorali.

L’evento di ieri sera era incentrato su Infrastrutture e trasporti e ha visto tra i relatori, politici, economisti e sindacati. Sul palco del teatro Garage si sono alternati Enrico Poggi, segretario generale della Filt Cgil di Genova, Marco Gallo, responsabile trasporto merci e logistica e Laura Andrei, segretaria generale della Filt Cgil Liguria.

Poi Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria, Maurizio Conti, professore ordinario di Economia politica dell’Università di Genova e Georgia Cesarone, ingegnera elettronica e presidente di Cti Liguria.

Le conclusioni sono state affidate a Armando Sanna, Andrea Casu, deputato e vicepresidente della commissione Trasporti alla Camera e Antonio Casella, coordinatore nazionale dei circoli dei trasporti del Pd.

“Grande entusiasmo e tanta partecipazione per il primo evento organizzato dalla nostra associazione – dicono da InCrescita – sono intervenuti diversi relatori che hanno raccontato in modo preciso e realistico la situazione dei trasporti e delle infrastrutture genovesi, portando una visione chiara e soluzioni per il futuro”.

Il prossimo appuntamento dell’associazione InCrescita si svolgerà tra qualche settimana nel quartiere di Sampierdarena.