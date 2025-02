“Includere per Innovare”, successo a Genova per il Convegno della Città Metropolitana sull’Accessibilità Digitale e l’Inclusione

Genova. Si è concluso oggi, presso la Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Genova, il convegno “Includere per Innovare: Tecnologie e Progetti per una Città Metropolitana Accessibile”. L’evento, organizzato nell’ambito della misura PNRR 1.4.2 Citizen Inclusion, ha focalizzato l’attenzione sull’accessibilità digitale e l’inclusione come elementi chiave per la costruzione di una società più equa e innovativa.

Il convegno ha visto la partecipazione di esperti nazionali, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dello sport paralimpico, che si sono confrontati sulle strategie e le tecnologie per rendere la città metropolitana di Genova sempre più accessibile a tutti.

L’evento è stato aperto dagli interventi della Direttrice Generale e Segretaria Generale della Città Metropolitana di Genova, Maria Concetta Giardina, e del Consigliere Metropolitano delegato alla Transizione Digitale, Giacomo Robello, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “In queste settimane ci siamo impegnati a fondo per l’organizzazione di questo evento, perché crediamo fermamente che l’accessibilità digitale sia un diritto fondamentale e un motore di innovazione sociale. Vogliamo una città metropolitana dove tutti i cittadini, nessuno escluso, possano accedere ai servizi e alle opportunità che il digitale offre”.

La prima sessione è stata dedicata alla presentazione del progetto Citizen Inclusion e alle strategie per un’inclusione sostanziale attraverso l’ambiente fisico e digitale. Sono intervenuti esperti come Cristian Bernareggi (esperto AgID) e Marta Guglielmi (Città Metropolitana di Genova).

Nella seconda parte del convegno, una tavola rotonda moderata da Franco Nativo ha visto confrontarsi esperti di sanità, sport paralimpico e innovazione digitale, tra cui il campione paralimpico Francesco Bocciardo, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Genova Alessandro Bonsignore e il Commissario per l’Innovazione e la Transizione Digitale della Regione Liguria, Enrico Castanini.

In rappresentanza del mondo accademico sono intervenute anche Annamaria Bagnasco, del DISSAL-UniGe, e Chiara Bongioanni, del Polo didattico Galliera UNIGE.

Tra i temi chiave emersi durante il convegno: L’importanza dell’accessibilità digitale come diritto fondamentale e come leva per l’innovazione sociale. La necessità di adeguare siti web, applicazioni e documenti digitali per garantire la fruibilità a persone con disabilità visive, uditive, motorie o cognitive. Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni nell’adottare misure concrete per garantire servizi digitali accessibili e fruibili, in ottemperanza agli obblighi normativi. Le azioni implementate dal Progetto Citizen Inclusion Città Metropolitana di Genova, tra cui la fornitura di tecnologie assistive, la formazione del personale e la riduzione delle barriere nei servizi pubblici digitali.

L’evento è stato accessibile anche in LIS (Lingua Italiana dei Segni) e trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Città Metropolitana di Genova, garantendo la massima partecipazione e inclusione.

Il convegno “Includere per Innovare” ha rappresentato un importante momento di confronto e di condivisione di esperienze, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’accessibilità e dell’inclusione a tutti i livelli della società. La Città Metropolitana di Genova si conferma attiva e impegnata nel favorire l’innovazione sociale e la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Per tutti coloro che volessero rivedere il convegno, la registrazione è disponibile all’indirizzo https://bit.ly/includereperinnovare