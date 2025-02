Via Molassana, ancora un pedone investito sulle strisce: ferita una ragazza di 15 anni

Genova. Ancora un pedone investito in via Molassana, nell’omonimo quartiere genovese della Valbisagno. A farne le spese è stata una ragazza di 15 anni, rimasta ferita dopo l’impatto con una moto all’altezza del supermercato Ekom, non distante da largo Boccardo.

È successo intorno alle 20.00. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 con l’ambulanza della Gau di Struppa. La giovane, medicata e stabilizzata, è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino.

La dinamica è al vaglio del nucleo infortunistica della polizia locale, ma dalle prime evidenze risulta che l’investimento sia avvenuto sulle strisce pedonali.

Negli ultimi anni sono stati innumerevoli gli incidenti ai danni di pedoni in via Molassana. Sotto accusa la scarsa visibilità degli attraversamenti, l’illuminazione insufficiente, ma anche la velocità elevata tenuta da alcuni veicoli. Stavolta non si tratta delle famigerate strisce all’altezza di via Gherzi, dove nel 2019 un’anziana trovò la morte dopo alcune ore di agonia e altre persone sono state gravemente ferite.