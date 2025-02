Via Cantore, perde il controllo della moto e si schianta contro una vetrina

Genova. Incidente nel pomeriggio di sabato in via Cantore, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada andando a schiantarsi contro la vetrina del punto vendita Cascobene.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30. L’uomo, un trentenne, stava procedendo in direzione Campi quando è uscito di strada finendo contro una delle vetrate.

Immediata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere in sicurezza la moto, e un’ambulanza della Croce Verde Praese che ha accompagnato il centauro al Villa Scassi in codice giallo. Nessun altro è rimasto ferito.