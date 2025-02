Incidente sul lavoro nel cantiere della nuova diga, 41enne scivola e finisce in ospedale

Genova. Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 10.00 su un pontone utilizzato per la costruzione della nuova diga foranea del porto di Genova.

A infortunarsi è stato un operaio di 41 anni che è caduto da tre metri di altezza scivolando su una scaletta di bordo e ha riportato un trauma alla schiena.

Per soccorrere il lavoratore si sono mobilitati l’elisoccorso regionale dei vigili del fuoco con motobarca e sommozzatori oltre alla guardia costiera in supporto. L’uomo è stato raggiunto a bordo sulla piattaforma, all’esterno della diga esistente all’altezza della Lanterna, e trasferito in volo all’ospedale San Martino di Genova in codice giallo e da lì successivamente trasferito al Galliera.

Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Gli accertamenti sulla dinamica dell’infortunio sono stati avviati dai tecnici della prevenzione del servizio Psal della Asl 3.