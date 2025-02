Incidente sul lavoro a Rapallo: operaio cade da 4 metri, in codice rosso al San Martino

Rapallo. Grave infortunio sul lavoro questa mattina sulle alture di Rapallo, in via dei Martinelli in località San Massimo. Un operaio è caduto mentre svolgeva attività di riparazione su un palo della linea telefonica.

Sul posto sono intervenuti i volontari del soccorso di Ruta con un’ambulanza e l’automedica del 118 Tigullio, insieme alla polizia.

Secondo i primi accertamenti il palo ha ceduto e l’uomo, un 32enne dipendente della ditta Site, è precipitato da un’altezza di circa quattro metri.

Ha riportato un trauma a una gamba, è sempre rimasto vigile e cosciente e con parametri vitali stabili. Trasportato con una barella Toboga fino al campo di tiro di Rapallo, è stato prelevato dall’elicottero dei vigili del fuoco e portato al pronto soccorso del San Martino di Genova in codice rosso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

La dinamica e le responsabilità sono in via di accertamento da parte dello Psal della Asl 4 e delle forze dell’ordine.