Genova. Incidente stradale questo pomeriggio in corso Magenta nel quartiere di Castelletto all’altezza dell’ascensore Magenta-Crocco.

Intorno alle 17 un’auto ha tamponato uno scooter. Una donna, di circa 40 anni, alla guida del mezzo a due ruote e rimasta ferita in modo lieve.

Sul posto la Croce Blu di Castelletto che ha trasportato la donna in codice giallo all’ospedale Galliera per essere visitata e la polizia locale per i rilievi dell’incidente.