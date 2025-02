Incidente Serra Riccò, venerdì 28 febbraio i funerali di Barbara Wojcik

Genova. Sono stati fissati per venerdì 28 febbraio alle 12 nella chiesa di Sant’Olcese (Genova) i funerali di Barbara Wojcik, la donna di 35 anni morta nell’incidente avvenuto nella sera di sabato 22 febbraio sulla Strada Provinciale 2 a Serra Riccò, travolta mentre era in scooter dalla jeep guidata da Pavel Garbarino, 21enne che subito dopo si è tolto la vita.

I funerali di Barbara Wojcik e il lutto cittadino

E venerdì 28 febbraio è stata dichiarata giornata di lutto cittadino dalla sindaca di Sant’Olcese, Sara Dante, che in queste ore è impegnata a raccogliere le sensazioni di sconforto di un’intera comunità: “Questa è una doppia tragedia”.

Si prevede che ai funerali di Barbara Wojcik – che lascia un figlio di 13 anni, e il marito, dal quale si stava separando ma cui era molto legata, Giacomo Laviano – parteciperanno moltissime persone. La donna, impiegata in un’azienda dolciaria, era impegnata in diverse attività di volontariato e sociali, dalla gestione del circolo Vicomorasso, vicino a casa, al contributo ad altre realtà associative.

Per organizzare i funerali di Barbara Wojcik e garantire uno svolgimento in sicurezza è stato necessario gestire la concomitanza con un cantiere programmato nella zona proprio per la giornata di venerdì, situazione che è stata sbloccata anche grazie all’intervento dell’ex sindaco Armando Sanna.

L’autopsia domani solo sul corpo di Garbarino

Sul fronte delle indagini, intanto, domani mattina sarà conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo di Pavel Garbarino che sarà probabilmente eseguita già nella stessa giornata. L’obiettivo del pm è soprattutto quello di effettuare accertamenti sulla presenza di alcol o droghe perché sulla dinamica dell’incidente, registrato anche dalla dashcam della jeep Compass, non ci sono ormai dubbi: il ragazzo procedeva a velocità molto elevata e ha invaso la corsia opposta procedendo per un tratto contromano fino a centrare lo scooter della donna, spezzandolo in due. Prima dell’impatto non avrebbe neppure avuto l’opportunità di frenare. Come noto Garbarino, disperato e sotto choc dopo aver scoperto di aver ucciso una donna che conosceva, si è tolto la vita utilizzando un cutter prelevato dalla sua auto.

L’esito degli esami tossicologici rilevante ai fini dei risarcimenti

Gli accertamenti tossicologici potrebbero essere rilevanti solo ai fini dei risarcimenti visto che se risultasse che il ragazzo guidava sotto l’effetto di droghe o alcol, l’assicurazione potrebbe – dopo aver risarcito i famigliari della donna – rivalersi sulla famiglia del giovane, anche perché la jeep risulta di proprietà del padre, responsabile quindi ‘in solido’ con il figlio deceduto. Non si tratta di aspetti di secondo piano, visto che Barbara Wojcik lascia diversi parenti in Polonia, un marito da cui si era separata ma soprattutto un ragazzino di 13 anni.

La patente appena restituita e il precedente incidente del 2022

Emerge anche che il giovane aveva riottenuto la patente, decurtata di gran parte dei punti, neppure una settimana prima dell’incidente. Gli era stata ritirata dopo un sinistro, avvenuto di recente, durante un turno di lavoro.

Nel 2022 Pavel Garbarino era rimasto coinvolto in un altro grave incidente, in quel caso con una moto, nel quale aveva rischiato l’amputazione delle gambe. Aveva esorcizzato quella esperienza scrivendo un racconto pubblicato on line: “Velocità senza confini”.