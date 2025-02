Tragedia di Serra Riccò: eseguita l’autopsia sul corpo di Garbarino. Lui e Barbara Wojcik non si conoscevano

Genova. E’ stata eseguita questa mattina l’autopsia sul corpo di Pavel Garbarino, il 22enne che la sera di sabato ha travolto e ucciso la 35enne Barbara Woicik sulla provinciale 2 nel territorio di Serra Riccò nell’entroterra di Genova.

Il medico legale Rosario Barranco, a cui la pm Gabriella Marino ha affidato l’accertamento autoptico ha preso 60 giorni di tempo per il deposito della relazione ma dall’esame non sarebbero emerse anomalie eclatanti.

I genitori di Garbarino si sono affidati all’avvocata Sara Pinton per essere assistiti nell’inchiesta, che tuttavia dal punto di vista penale non potrà avere alcun esito, vista la morte del giovane investitore. Ben diverse invece le ripecussioni dal punto di vista civilistico. I famigliari della donna sono assistiti dall’avvocato Giuseppe Gallo, che non ha ritenuto necessario disporre di un proprio consulente tecnico.

La dinamica che ha portato alla morte della 35enne, mamma di un ragazzino di 13 anni, sembra fin troppo chiara: l’alta velocità a cui viaggiava la jeep di Garbarino che ha invaso la corsia opposta travolgendo lo scooter e uccidendola sul colpo. Poi, la tragedia dopo la tragedia con la drammatica e immediata decisione del 22enne di tornare all’auto, prendere un cutter da un borsone di attrezzi di lavoro e tagliarsi la gola. A Garbarino la patente era stata ridata solo da una settimana dalla polizia locale di Genova, dopo che gli era stata ritirata in seguito a un incidente non grave mentre era guida di un mezzo aziendale.

Al contrario di quanto precedentemente scritto, tuttavia Garbarino e Woicik non si conoscevano “neppure di vista, anche perché frequentavano giri completamente diversi” chiariscono i genitori del ragazzo attraverso la loro avvocata. “Due famiglie sono andate distrutte” hanno detto alla loro legale per spiegare perché al momento non se la sentono di parlare con nessuno.

Il suicidio è stato per loro “un fulmine a ciel sereno“: il giovane, che da poco era diventato dipendente di Aster, non avrebbe mai manifestato problemi psichiatrici o mostrato sintomi che potessero far pensare a un gesto disperato come quello che ha compiuto dopo lo schianto che ha ucciso Woicik.

Anche per Garbarino la pm ha dato adesso il nullaosta per le esequie mentre i funerali di Barbara Woicik si terranno venerdì alle 12 a Sant’Olcese, giorno in cui è stato deciso dalla sindaca Sara Dante il lutto cittadino.