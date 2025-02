Incidente mortale a Borgoratti, Cesare Crovetto non aveva la patente per guidare quella moto

Genova. Non aveva la patente per guidare la Yamaha 125 della quale ha perso il controllo finendo contro un’auto Cesare Crovetto il ragazzo di appena 16 anni morto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 febbraio, in un incidente stradale in via Cadighiara, nel quartiere di Borgoratti, a Genova.

Crovetto, che aveva compiuto 16 anni a fine dicembre, aveva al momento solo il patentino per i ciclomotori. Lo hanno accertato gli agenti della polizia locale che questa mattina, dopo i primi risultati a terminale dove già ieri sera avevano scoperto l’assenza della patente A1 e del foglio rosa, hanno fatto un’ulteriore verifica presso la motorizzazione. Con lo stesso risultato.

E’ probabile che Cesare, che di quella moto andava fierissimo tanto da postarla da tutte le angolazioni sul suo profilo social, fosse in procinto di prendere la patente, ma al momento non ne era in possesso.

Tant’è che qualche mese fa aveva anche postato una storia in cui immortalando la sua Yamaha nuova fiammante scriveva “in giro senza patente“, con la spavalderia tipica dei ragazzini della sua età forse non consapevoli dei rischi di guidare una due ruote di quel genere. E in un’altra storia, il cartello postato con la scritta: “Trovi ciò per cui sei disposto a morire e vivi per quello” e subito dopo l’immagine di lui in sella alla moto.

Il pm Federico Panichi sta aspettando la relazione finale della sezione infortunistica della polizia locale prima di decidere se effettuare l’autopsia sul corpo del ragazzo oppure se restituirlo immediatamente alla famiglia per il funerale. Una famiglia che nel giro di sei anni sta vivendo la seconda grave tragedia. Il papà di Cesare, infatti, Andrea Crovetto, noto veterinario, era morto quando lui aveva solo 9 anni, nel 2018.

Sulla dinamica non sembrano esserci dubbi: Crovetto ha perso il controllo del mezzo in curva, ed è andato a finire contro un’auto – una jeep – che viaggiava in senso opposto. La donna che era alla guida del mezzo, sotto choc, non ha potuto fare per evitarlo.