Incidente sul lavoro in via D’Annunzio, operaio 24enne schiacciato da un quintale di legno

Genova. Incidente sul lavoro questo pomeriggio in via D’Annunzio, in un cantiere edile nei pressi degli edifici del Centro dei Liguri.

Un operaio di 24 anni è rimasto schiacciato da cinque pannelli in legno pieno del peso di 20 chili ciascuno che lo hanno colpito al volto e al torace.

Sul posto sono giunte l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca Genovese. Il giovane, visitato e stabilizzato sul posto, ha riportato un trauma mandibolare, al naso e al torace. Si sospetta anche uno pneumotorace – il collasso completo o parziale del polmone dovuto alla presenza d’aria tra i due strati della pleura – legato al trauma da schiacciamento.

Nonostante le lesioni subite non è in condizioni critiche ed è stato portato in codice giallo al vicino ospedale Galliera.

Previsti ulteriori accertamenti sulla dinamica e sul rispetto delle norme di sicurezza.