Incidente in corso Italia: perde il controllo dell’auto e ne distrugge altre tre parcheggiate

Genova. Incidente questa notte in corso Italia, a Genova, dove un automobilista ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava, andando a schiantarsi contro un muro dopo essere prima carambolato su trem altre auto in sosta.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e per fortuna non ha visto altri mezzi e persone coinvolte. A bordo dell’auto il guidatore e un amico, entrambi rimasti feriti nello scontro e soccorsi dai medici del 118 che hanno predisposto il trasporto al pronto soccorso del San Martino in codice giallo.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno fatto i rilievi del caso per capire dinamica ed eventuali responsabilità.