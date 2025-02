Incidente a Chiavari, frontale tra due auto: due feriti e traffico in tilt

Genova. Incidente lunedì mattina in via Piacenza, a Chiavari, dove due auto si sono scontrate frontalmente.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 7, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato, le ambulanze della Croce Verde di Chiavari e della Croce Rossa di Cogorno. Stando alle prime ricostruzioni, la conducente di una vettura molto probabilmente sa è sentita male e ha scontrato di striscio una macchina per poi invadere la corsia opposta, urtando frontalmente un’altra auto.

Nessuno è rimasto ferito gravemente: due persone sono state accompagnate in codice giallo all’ospedale di Lavagna, una è stata curata sul posto dell’automedica. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la strada chiusa sino alle nove e le auto deviate sulla provinciale di San Salvatore.

Poco dopo le nove altro incidente in corso Montevideo, dove una donna è stata urtata da una moto. Sul posto i carabinieri e un’ambulanza per il trasferimento in codice verde all’ospedale di Lavagna. Anche qui, problemi al traffico e lunghe code.