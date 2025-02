Genova. “Era il nostro scrigno dei ricordi. Una casa perfetta che avevamo ristrutturato con sangue e sudore per darla in futuro a nostro figlio. Oggi è distrutta, abbiamo perso più di 100 mila euro e non sappiamo quando e se la rivedremo“. Questo lo sfogo amaro di Marco Mantero, uno dei portavoce dei condomini di via Piacenza 17, il palazzo il cui tetto è andato completamente distrutto in un drammatico incendio nella notte del 14 febbraio 2023, esattamente due anni fa.

Il rogo, devastante, bruciò in una notte la copertura del grande stabile di Molassana, costringendo 80 famiglie a lasciare nottetempo la propria casa. L’incendio, scatenato durante le lavorazioni a caldo dalla ditta che in quelle settimane stava ristrutturando la copertura dell’edifico, ha scoperchiato di fatto il palazzo, iniziando una vera e propria diaspora per un centinaio di persone.

“Nei giorni successivi chi ha potuto ha trovato sistemazione in alloggi di amici e parenti, altri si sono dovuti arrangiare con affitti, altri sono stati sistemati dal comune di Genova, prima in ostello (con una lunga scia di polemiche, come raccontato all’epoca da Genova24) poi in appartamenti sparpagliati per la città – racconta – Siamo potuti rientrare nelle nostre abitazioni solo un paio di volte per recuperare quello che si poteva mettere in una valigia. Per il resto abbiamo perso tutto”. E soprattutto in casa loro non sono più tornati.

Dopo l’incendio, la beffa

Ma oltre ai danni immani dell’incendio, la situazione nei mesi successivi è peggiorata. “Nelle settimane seguenti il condominio ha trovato una ditta disponibile a mettere in sicurezza l’edificio con una copertura che prevenisse l’ulteriore ammaloramento dovuto agli agenti atmosferici“. Ma proprio in quelle settimane iniziano i problemi. “Da subito si sono verificati ritardi e problemi di ogni sorta, tanto che il pallone (una copertura sopraeleva del tetto, ndr) è stato installato solamente a novembre 2023, vale a dire otto mesi dopo“. Un ritardo che di fatto ha compromesso ulteriormente la situazione: “In quei mesi è piovuto e anche gli appartamenti rimasti intatti sono di fatto marciti. Oggi non c’è più nulla di recuperabile. Il nostro appartamento, nonostante si trovi all’ultimo piano, aveva conservato buona parte degli interni, dei mobili, dei ricordi. Dopo i primi 135 giorni, dopo un mio sopralluogo, ho visto e documentato che molte cose dentro erano recuperabili. Arrivati all’autunno, a 215 giorni dall’evento, era tutto devastato“.

Una situazione che ha aperto anche un contenzioso con la ditta incaricata, mentre i risarcimenti delle assicurazioni non sono mai stati corrisposti: “Ad oggi la situazione è praticamente al palo – spiega Marco – è stato fatto un capitolato per la ristrutturazione globale, ma non si è ancora trovato un accordo con i periti e gli avvocati dell’assicurazione. Nessuno di noi ha visto un soldo in questi due anni, anzi abbiamo ancora dovuto sostenere delle spese”. Spese che sono state un fondo di garanzia versato da tutti i condomini in base alle metrature, tra i mille i due mila euro: “Abbiamo avuto difficoltà a chiudere le utenze perchè l’accesso era interdetto – spiega Marco – per mesi abbiamo pagato gas e luce, mentre ancora oggi c’è chi ci sta ancora pagando il mutuo”.

In questi giorni, poi, dal Comune è arrivato il conto per l’accoglienza degli sfollati: “Fino a 10.800 euro per una famiglia di quattro persone ospitata dal 15 febbraio al 1° aprile 2023 – spiega Marco – Anche chi è rimasto meno giorni dovrà saldare: 640 euro per chi ha passato cinque giorni in albergo, 320 euro al giorno per ogni notte oltre i tre coperti dal Comune”. Soldi che finiranno poi nel conto delle responsabilità processuali “ma che nel frattempo qualcuno dovrà anticipare, e non sappiamo come”.

A stretto giro sul punto arrivano le precisazioni di palazzo Tursi, attraverso l’assessora all’avvocatura Lorenza Rosso: “A seguito dell’incendio in via Piacenza 17 del febbraio 2023, il Comune ha garantito una soluzione abitativa agli sfollati per periodi superiori ai tre giorni di emergenza. Gli importi corrisposti per garantire vitto e alloggio alle famiglie costituiscono un danno subito dall’Ente che, con denaro pubblico, ha fatto fronte ad una situazione drammatica. Qualora venga accertata la responsabilità dell’impresa che stava eseguendo i lavori di ripristino del tetto ed intervenga l’assicurazione anche del condominio, è necessario che venga riconosciuta anche questa voce di danno al Comune, il quale deve essere parte alla transazione che può intervenire tra i danneggianti ed i danneggiati. Pertanto, quanto comunicato attraverso la nostra Avvocatura non è una richiesta di risarcimento diretta alle famiglie danneggiate ma un atto dovuto per un’eventuale rivalsa una volta individuate le responsabilità”.

Inchiesta chiusa: indagati il titolare della ditta e due operai

L’inchiesta sull’incendio, coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe Longo è stata chiusa nelle scorse settimane e ha accertato la responsabilità della ditta che stava effettuando alcuni lavori di impermeabilizzazione della grondaia. Un “incendio covante” scatenato dalle “lavorazioni a caldo svolte dalla società Fb srls” aveva scritto nero su bianco il consulente del pm.

Ad essere indagati sono il titolare della ditta e due operai di 25 e 28 anni. Per tutti l’accusa è incendio colposo in concorso. In particolare il titolare della Fb Srls, difeso dall’avvocato Fabio Di Salvo, “nella redazione del piano operativo di sicurezza – scrive il pm nell’avviso di conclusione indagini preliminari – a fronte di lavorazioni a caldo realizzate utilizzando fiamma libera, ometteva di valutare il rischio incendio e di conseguenza di adottare le necessarie misure preventive” come per esempio “l’uso di acqua per raffreddare e di teli ignifughi per proteggere le strutture in legno”. Inoltre, sempre il titolare, pur non eseguendo direttamente le lavorazioni “decideva di utilizzare fonti termiche a fiamma libera” senza appunto “adottare alcuna cautela per prevenire l’incendio”. E lo stesso vale per i due operai che materialmente avrebbero “per imperizia, imprudenza e negligenza” causato il devastante rogo.

Il consulente tecnico del pm nel documento aveva sottolineato fra l’altro che se il proprietario dell’appartamento dell’ultimo piano non si fosse accorto nel pomeriggio che c’erano dei danni sul soffitto e quindi non avesse prestato particolare attenzione all’evolversi della situazione dando poi l’allarme alle 21, il rischio per l’incolumità delle persone, in particolare dei residenti dell’ultimo piano, sarebbe stato molto alto.

L’appello

“Quello che chiediamo oggi è di non essere dimenticati – conclude Marco – lo scorso 31 dicembre è scaduta l’esenzione per l’occupazione del suolo pubblico dei ponteggi, che sarebbe a nostro carico. L’Imu è stata dimezzata ma viene pagata. Chiediamo alle istituzioni di aiutarci e tutelare i suoi cittadini rimasti in mezzo ad una tragedia di cui non hanno responsabilità”.

Nei prossimi giorni è stata indetta una nuova assemblea dei condomini per capire il punto della situazione: “Siamo esasperati – conclude Marco – oltre al danno economico da cui speriamo di recuperare qualcosa, questi anni sono stati anni di sofferenza e amarezza. Siamo consumati, arrabbiati e sfiduciati. E il tempo, i ricordi e la serenità nessuno potrà restituirceli”.