Incendio nei boschi di Torriglia, individuato dai carabinieri forestali il presunto responsabile

Genova. I carabinieri forestali hanno individuato il presunto responsabile degli incendi boschivi di chiara origine dolosa scoppiati il 13 e 14 gennaio a Tercesi, nel comune di Torriglia. Le fiamme, appiccate nei pressi dell’abitato e sospinte dal forte vento di quei giorni, avevano impegnato vigili del fuoco e volontari Aib per alcune ore, oltre all’elicottero.

Le indagini, avviate immediatamente, hanno permesso di identificare un soggetto quale possibile autore dei delitti. La Procura di Genova ha disposto la perquisizione del sospettato, effettuata all’alba di ieri dai carabinieri forestali di Montebruno supportati da unità di Rivarolo, Santo Stefano d’Aveto e dal nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale.

La perquisizione ha portato al sequestro di materiale che ora è al vaglio degli inquirenti oltre che all’accertamento di reati in materia di armi e munizioni per cui è stata formalizzata separata informativa all’autorità giudiziaria. Le indagini proseguiranno per accertare tutti gli elementi probatori utili per l’eventuale processo.

Nell’ultimo decennio, in provincia di Genova, sono stati denunciati oltre 130 incendiari colposi (prevalentemente per incauto uso del fuoco) e 31 incendiari dolosi, con procedimenti penali che hanno comminato condanne fino ad oltre cinque anni di reclusione.