Incendio appartamento ad Albaro, intervento dei vigili del fuoco

Genova. Questo pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli sono intervenuti in via Vassallo, nel quartiere di Albaro, a Genova, per la fuoriuscita di fumo dalla porta di casa di un’abitazione.

Al fine di limitare i danni i pompieri hanno optato per entrare dalla finestra posta al terzo piano, grazie all’uso dell’autoscala inviata dalla sede centrale.

Una volta all’interno dell’appartamento è stata localizzata l’origine delle fiamme, che sono state spente.

Limitati i danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta è non è stato necessario evacuare il palazzo.