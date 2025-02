Incendio a Montoggio: a fuoco due auto nella notte, paura per il tetto di una casa

Montoggio. Paura la scorsa notte a Montoggio, nell’entroterra di Genova, dove l’incendio di due auto ha parzialmente coinvolto un’abitazione.

L’allarme è scattato in piena notte, alle 2.15, per due veicoli in fiamme in prossimità di una casa in località Montemoro.

Gli abitanti si sono accorti di quello che stava accadendo, sono usciti subito di casa e hanno chiamato i vigili del fuoco. Giunti sul posto, i pompieri hanno estinto le fiamme che avevano iniziato ad aggredire il tetto dell’edificio.

Non si registrano né feriti né intossicati. I residenti hanno potuto fare rientro nella loro abitazione.