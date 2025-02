In Città metropolitana la presentazione del dossier degli studenti “La scuola che vogliamo”

Genova. Questa mattina, nella prestigiosa cornice del Salone del Consiglio Metropolitano di Palazzo Doria Spinola, la Consulta degli Studenti della provincia di Genova ha presentato ufficialmente il dossier “La scuola che vogliamo”, un documento che raccoglie dati, analisi e proposte elaborate dagli studenti per migliorare il sistema scolastico.

All’evento erano presenti, oltre alla Giunta della Consulta e numerosi suoi membri provenienti dalle scuole della provincia, testimoni dell’impegno collettivo nella realizzazione del dossier, moltissimi rappresentanti istituzionali tra i quali la Consigliera Metropolitana delegata a Istruzione ed Edilizia Scolastica Laura Repetto, la Direttrice Generale e Segretaria dell’Ente Maria Concetta Giardina, i dirigenti degli uffici Edilizia Scolastica e Istruzione della Città Metropolitana di Genova, nonché diversi consiglieri regionali, metropolitani, comunali e municipali, oltre a membri dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Prefettura.

Ad aprire i lavori è stata la Presidente della Consulta, Eleonora Lintas, che ha introdotto le finalità del dossier e il percorso che ha portato alla sua realizzazione, sottolineando l’importanza di questo strumento di partecipazione studentesca. A seguire, i membri della Giunta della Consulta hanno illustrato i principali contenuti del documento, frutto di un’attenta raccolta di dati e di un dialogo costante con gli studenti del territorio.

I temi del dossier “La scuola che vogliamo”

Il dossier, frutto di sondaggi e incontri con i rappresentanti degli istituti genovesi, si articola in quattro macro-temi fondamentali:

•⁠ ⁠Diritto allo studio: affronta questioni legate ai costi scolastici, alle barriere all’inclusione e ai problemi di trasporto, proponendo misure come l’ampliamento dei contributi regionali e il potenziamento del trasporto pubblico gratuito per gli studenti.

•⁠ ⁠Edilizia scolastica: analizza le condizioni di molti edifici scolastici e propone un piano di manutenzione preventiva, la creazione di un tavolo permanente sull’edilizia scolastica e la riqualificazione estetica delle scuole.

•⁠ ⁠Benessere psicologico: evidenzia la necessità di sportelli di supporto psicologico adeguati e spazi di aggregazione, per migliorare il benessere degli studenti e favorire un ambiente scolastico più sereno e inclusivo.

•⁠ ⁠Didattica: propone un rafforzamento dell’educazione civica, l’introduzione di un programma strutturato di educazione alla sessualità e affettività e una riforma dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), affinché offrano esperienze formative di qualità.

Le istituzioni al fianco degli studenti

La Consigliera Metropolitana delegata a Istruzione ed Edilizia Scolastica Laura Repetto ha espresso il proprio sostegno alle proposte avanzate dagli studenti:

“La voce degli studenti è essenziale per costruire una scuola più equa, inclusiva e moderna. Il dossier presentato oggi rappresenta un lavoro di grande valore, che offre spunti concreti su cui lavorare insieme. La Città Metropolitana di Genova continuerà a collaborare con la Consulta Provinciale degli Studenti per rispondere alle esigenze del mondo scolastico e migliorare le condizioni di studio e apprendimento per tutti.”

“Questo momento di dialogo è stato anche il risultato di un percorso sviluppato nei mesi precedenti attraverso diversi incontri tra la Consulta e i rappresentanti della Città Metropolitana, che hanno fortemente voluto che la presentazione del dossier avvenisse proprio nella loro sede istituzionale, in una sala di grande valore storico e simbolico come il Salone del Consiglio Metropolitano, e che hanno ribadito la disponibilità a valutare le istanze emerse, nell’ottica di un continuo dialogo con la comunità studentesca.” ha sottolineato Laura Repetto.

L’incontro si è concluso con un confronto tra gli studenti e i rappresentanti istituzionali, nel quale sono state approfondite alcune delle proposte avanzate.