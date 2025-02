In arresto cardiaco dopo un rigurgito: morta la bimba di 40 giorni ricoverata al Gaslini

Genova. La scorsa notte è morta all’ospedale Gaslini di Genova la bimba di 40 giorni andata in arresto cardiaco mentre si trovava a casa con i genitori lo scorso giovedì. Inutili i lunghi tentativi di tenerla in vita: arrivata in condizioni disperate al pronto soccorso, per tre giorni è stata assistita in terapia intensiva. Oggi la terribile notizia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la piccola avrebbe avuto un rigurgito mentre prendeva il latte dalla mamma, smettendo di respirare e andando appunto in arresto cardiaco. La madre ha subito chiamato i soccorsi e sul posto sono state inviate due ambulanze e l’automedica. Dopo diversi tentativi, il personale sanitario era riuscito a rianimarla, per poi trasferirla con l’elicottero al pronto soccorso: trasferita in terapia intensiva, il suo cuoricino ha smesso di battere la notte scorsa.

La procura ha aperto un fascicolo mentre la salma della piccola è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che deciderà sull’eventuale autopsia. I carabinieri hanno posto i sigilli alla casa di Mezzanego dove si è consumata la tragedia.