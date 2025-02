Impianto per chiusura ciclo dei rifiuti, Zane (Fit Cisl Liguria): “Snobbata Amiu, non capiamo il motivo. La Regione corra ai ripari”

Genova. “Finalmente la Regione ha deciso di iniziare l’iter per la costruzione di un impianto per chiudere il ciclo dei rifiuti in Liguria. Riteniamo importantissima questa iniziativa, ma sorgono immediatamente delle perplessità sulla proprietà e la dimensione di tale impianto”.

A dirlo Umberto Zane, responsabile Fit Cisl Liguria per il comparto igiene ambientale.

“Riteniamo fondamentale la partecipazione di un soggetto pubblico, ad esempio Amiu Spa nella società che costruirà e gestirà tale impianto a garanzia di procedure e trattamento dei rifiuti in linea con le leggi vigenti. La dimensione dell’impianto risulta sovradimensionata rispetto alle esigenze della Liguria, trattare un minimo di 320 mila tonnellate di rifiuto all’anno a noi sembra eccessivo, ma soprattutto impone un’ ubicazione non conforme alla produzione della maggior parte dei rifiuti in Liguria, cioè Genova. Siamo assolutamente convinti che un incontro col Presidente della Regione possa dipanare queste nostre perplessità a tutela dei lavoratori di Amiu Spa e dei cittadini genovesi”.