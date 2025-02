Impianti sportivi in difficoltà per il caro energia, Lodi (Azione): “Servono interventi locali e nazionali”

Genova. La consigliera comunale di Azione Cristina Lodi ha presentato una mozione facendo suo l’appello di associazioni di categoria e proprietari di impianti sull’emergenza legata all’aumento dei costi dell’energia, che sta mettendo in seria difficoltà le imprese e, in particolare, gli impianti sportivi pubblici.

“I dati forniti da Confartigianato Liguria ci dicono di rincari significativi per diverse categorie di attività economiche- dice la consigliera Lodi- con un impatto particolarmente gravoso sulle piscine pubbliche. Secondo l’analisi condotta su un campione di strutture, l’incremento annuo delle spese per elettricità e gas ha raggiunto cifre critiche: una piscina pubblica ha registrato un aumento di 7.158,00 euro per l’energia elettrica e di 21.680,00 euro per il gas, cifre che rischiano di compromettere la sostenibilità economica degli impianti”.

“Questa situazione sta già producendo effetti concreti, traducendosi in minori investimenti per le attività sociali rivolte ai giovani, alle fasce deboli e agli anziani, e in un rallentamento dei processi di ammodernamento degli impianti, che rappresentano un patrimonio fondamentale per la collettività”.

“Urgente intervenire e con questa mozione lo richiediamo a gran forza presso il governo – conclude Lodi – affinché vengano adottate misure strutturali per contenere l’impatto dei rincari energetici e garantire la competitività delle imprese. È necessario attivare un tavolo di lavoro comunale con i gestori degli impianti sportivi e le associazioni di categoria per individuare azioni locali mirate a sostenere il settore. Dunque è necessario un intervento immediato, sia a livello locale che nazionale, per evitare che questi rincari compromettano definitivamente la tenuta degli impianti sportivi pubblici e il loro ruolo sociale”.