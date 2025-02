Ilaria Salis domani a Genova per presentare il suo libro, appuntamento alla sala Cap

Genova. I detrattori di Silvia Salis hanno giocato a lungo sull’omonimia, ma quella che si verificherà domani non sarà altro che una curiosa coincidenza. A Genova arriva Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra nota per la vicenda della detenzione in Ungheria, attesa alle 18.00 alla sala Cap di via Albertazzi per presentare il suo libro Vipera, in libreria dall’11 febbraio.

L’evento, moderato dal giornalista Matteo Macor, vedrà la presenza di Ivan Bonnin, assistente parlamentare di Ilaria Salis oltre che professore di teoria e tecniche della comunicazione all’Università di Genova, con esperienza di ricerca in particolare sul tema delle migrazioni. Tra i personaggi politici attesi ci sarà certamente Simona Cosso, segretaria provinciale di Sinistra Italiana.

Per quanto riguarda l’altra Salis, cioè la Silvia candidata sindaca di Genova per il centrosinistra, il suo staff spiega che al momento l’appuntamento non risulta in agenda. Altre fonti però fanno sapere che l’evento alla sala Cap le era stato reso noto, per cui un incontro tra le due non sarebbe totalmente escluso.

Nel libro, edito da Feltrinelli, Ilaria Salis ripercorre la sua vicenda personale, iniziata con l’arresto a Budapest l’11 febbraio 2023, ai margini di una manifestazione antifascista contro il Giorno dell’onore, raduno neonazista che si tiene ogni anno per ricordare i soldati ungheresi e tedeschi uccisi durante l’assedio della capitale nella Seconda guerra mondiale. Il suo fermo si trasforma in una lunga detenzione in condizioni “degradanti e inumane”, come le ha definite la Confederazione europea dei sindacati.

L’attivista racconta “l’esperienza di isolamento, le privazioni fisiche ed emotive, e la forza necessaria per resistere in un contesto ostile – si legge nella presentazione online -. Ogni capitolo è un tassello che esplora temi profondi e universali: il significato dell’antifascismo oggi, la brutalità della repressione, il sistema carcerario come strumento di controllo, ma anche la potenza della solidarietà tra detenuti e compagni di lotta”.

Quindi la candidatura alle europee con Avs con l’obiettivo di garantirle l’immunità parlamentare e l’elezione con oltre 178mila preferenze: “Simbolo di una vittoria non solo personale, ma collettiva. È una storia che non si limita alla denuncia, ma diventa anche un invito all’azione, un manifesto di speranza e determinazione. Perché essere antifascisti oggi non è solo un valore: è una necessità urgente“.