Il piano del verde del Comune arriva al municipio Levante, progetti e contributi

Genova. Prosegue la presentazione del Piano del Verde nei Municipi genovesi, un percorso di condivisione con il territorio e i suoi attori individuali e collettivi. L’incontro di oggi si è svolto a Villa Garibaldi, sede del Municipio IX Levante, con la partecipazione dell’assessore all’Urbanistica Mario Mascia che, insieme ai responsabili degli uffici tecnici del Comune, ha illustrato al presidente, ai consiglieri municipali e ai cittadini la prima versione del nuovo strumento strategico di regolazione del verde urbano e periurbano.

Il documento, disponibile online, è modificabile e integrabile con le proposte che arrivano e arriveranno dagli ordini professionali, dai Municipi, dai cittadini e dalle associazioni. L’incontro di oggi segue quelli delle scorse settimane nei Municipi I Centro Est, II Centro Ovest, IV Media Val Bisagno, V Val Polcevera, VI Medio Ponente, VII Ponente e VIII Medio Levante.

«Il Piano del Verde rappresenta un’importante iniziativa per la regolazione del territorio e si pone l’obiettivo di diventare la base del futuro Piano Urbanistico Comunale. Quelli che stiamo presentando non sono progetti esecutivi: si tratta di una nuova modalità di pianificazione del territorio, un percorso partecipativo e condiviso con i cittadini, con la possibilità di intervenire nel processo – ha spiegato l’assessore Mario Mascia – Questo strumento fornisce linee guida, buone pratiche amministrative che dovranno essere seguite dagli uffici comunali e dagli investitori privati nella realizzazione dei progetti. Si tratta di un approccio innovativo e senza precedenti, che intende valorizzare il verde come un elemento strategico attorno al quale organizzare lo sviluppo attuale e futuro della città di Genova – continua Mascia – Vogliamo mettere le infrastrutture e i corridoi verdi al centro delle decisioni, garantendo una distribuzione capillare di spazi verdi accessibili e vivibili sul nostro territorio. L’obiettivo è di migliorare il benessere individuale e collettivo, sfruttando i benefici del verde per contrastare le isole di calore, ridurre il consumo di suolo, purificare l’aria e abbassare le temperature. Ribadisco che il Piano del Verde è ancora in fase di sviluppo: il Comune di Genova accoglierà le indicazioni e i suggerimenti da parte dei Municipi, delle associazioni e dei cittadini. Invitiamo tutti a contattarci via mail per inviare idee e proposte da includere nel documento, che successivamente passerà in Consiglio comunale per la sua approvazione».

Tra gli interventi previsti per il territorio si segnalano

l’Ex Ospedale psichiatrico Nuovo Istituto

Riqualificazione paesaggistica del parco storico del Nuovo Istituto dell’ex Ospedale psichiatrico: l’obiettivo è di salvaguardare la copertura arborea estesa e secolare, anche per rafforzare i corridoi ecologici. Sono anche necessari diradamenti delle specie infestanti.

Ex Ospedale psichiatrico Vecchio Istituto

L’intera area del vecchio istituto sta ospitando sempre più servizi pubblici legati all’Azienda Sanitaria e alcuni al Comune. Sempre più persone frequentano questi edifici e i lunghi percorsi pedonali per raggiungere le entrate non sono ombreggiati: andrebbero quindi predisposti dei percorsi alberati. La naturale destinazione d’uso di questa area verde è quella di giardino terapeutico. Una parte, meno soggetta al passaggio di utenti esterni e facilmente controllabile, potrebbe essere dedicata ai malati di Alzheimer.

Piazza Frassinetti

Attualmente sulla piazza affacciano diversi servizi: cinema, attività commerciali e altri. Nelle zone limitrofe sono presenti la scuola secondaria di primo grado Durazzo e il centro riabilitazione, in fondo a via Bolzano. L’area potrebbe diventare parzialmente pedonale, anche con lo scopo di rallentare la velocità delle auto e garantire maggiore sicurezza dei pedoni. Si propone la creazione di uno spazio pubblico di qualità finalizzato alla socializzazione di bambini, ragazzi e anziani e che possa essere utilizzato per le attività della scuola Gianelli e per il pranzo degli studenti che rientrano a scuola nel pomeriggio. Si propone di mantenere alcuni spazi per la sosta breve e per le moto e bici.

Rolli Verdi

L’Associazione Amici dei Parchi storici di Nervi propone un sistema integrato dei “Rolli Verdi”, che riconosca le specificità dei diversi Parchi storici, e un impegno più deciso per la salvaguardia del patrimonio verde della città. Alberi e piante contribuiscono in modo determinante al miglioramento del microclima urbano, limitano gli squilibri ambientali.I Parchi Storici hanno in questo una funzione fondamentale e un ruolo specifico, necessitano di una gestione diversa, analoga a quella dei musei, con un responsabile/curatore scientifico ed una squadra di gestione e manutenzione dedicata e stabile, in diretta dipendenza dall’assessore ai parchi/cultura, che curi e gestisca i parchi in tutti i loro aspetti. Ma bisogna anche diminuire la pressione sui Parchi storici conservando e ripristinando altri spazi verdi e/o creandone di nuovi.

DOVE LEGGERE E COME CONTRIBUIRE AL PIANO DEL VERDE

Il Piano del Verde è consultabile al link: https://www2.comune.genova.it/content/piano-del-verde-0

È possibile fornire all’amministrazione proposte operative di modifica e integrazione del Piano del Verde scrivendo a: pianodelverde@comune.genova.it