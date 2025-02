Genova. Lavoratori del Moody in presidio stamattina a Genova, mentre all’orizzonte non si profila ancora nessuna soluzione concreta per i 22 dipendenti dello storico locale che ha chiuso i battenti dopo il principio d’incendio dello scorso 11 settembre. A incontrare sindacalisti e lavoratori in largo XII Ottobre c’era anche la candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis.

“Tutti i passaggi che abbiamo fatto potevano andare nella giusta direzione, ovvero trovare le condizioni da parte di qualche imprenditore che si assumesse la responsabilità di acquisire il locale. Purtroppo ci sono stati intoppi importanti legati al crac Fogliani e al momento siamo bloccati perché i muri sono ancora di proprietà della famiglia Fogliani. Siamo qui ancora una volta per evidenziare le nostre difficoltà e la rabbia di questi lavoratori – spiega Maurizio Fiore della Filcams Cgil -. Dal 1° febbraio la società Romeo e Giulietta ha formalizzato i trasferimenti verso le loro destinazioni in giro per l’Italia, cosa che riteniamo impossibile, e quindi si prospetta una situazione in cui i lavoratori perderanno il posto nei prossimi giorni. Sono uscite manifestazioni di interesse importanti, ma di concreto non c’è nulla, a conoscenza del sindacato”.

“Per questi lavoratori non c’è pace – prosegue Silvia Avanzino della Fisascat Cisl -. Dal giorno dell’incendio, noi abbiamo subito chiesto di attivare il Fondo di integrazione salariale: non è stato possibile perché va attivato dalla società, che non ha avuto alcuna intenzione di attivarli. Aabbiamo fatto un percorso per trovare un nuovo investitore, questo percorso si è arenato perché è subentrata l’amministrazione giudiziaria. Quello che noi stiamo cercando di fare è prendere tempo per tenere unita e compatta la forza lavoro e per non perdere questo sito. Il Moody è stato un locale importante che potrebbe ancora oggi essere rilanciato. L’interesse c’è. Insieme alla Regione, che incontrerà sia l’azienda sia noi, faremo un ultimo tentativo per chiedere quantomeno l’attivazione dell’ammortizzatore sociale per cessazione dell’attività. Questo è un ulteriore tentativo per mantenere i lavoratori agganciati, in modo che possano avere una chance se si dovesse riuscire a dipanare qualche complicanza con l’amministrazione giudiziaria”.

“È una crisi che sta andando avanti da molto tempo – aggiunge Marco Callegari della Uiltucs -. Noi siamo estremamente preoccupati per i lavoratori che rappresentiamo, ma anche per il tessuto socioeconomico della città. Siamo qua con la speranza che la politica e non solo possa venire incontro alle esigenze di chi noi rappresentiamo. Per noi era fondamentale che i lavoratori aderissero agli ammortizzatori sociali, in maniera tale che potessero avere chiaramente una redditualità nei prossimi mesi. Ad oggi non c’è stata questa condizione, la speranza è che ci sia un compratore e che si possa dare sollievo a queste famiglie”.

“Lavoro qui da quattordici anni – racconta Simona Scarlata, una dipendente del Moody -. Ci hanno pagato per gennaio, ci auguriamo di ricevere anche lo stipendio di febbraio, non sappiamo nulla. Lunedì andremo a firmare per cercare di prendere la buonuscita di sei mesi, sperando che l’azienda accetti. E poi speriamo di entrare in Naspi. Ad oggi non siamo ancora licenziati, ci è arrivata solo la lettera disciplinare perché non ci siamo presentati nelle altre sedi. Ma per noi è impossibile trasferirci, alcuni di noi hanno figli, non possiamo mollare tutto”.

“A Genova stiamo vivendo una doppia desertificazione, quella delle zone meno centrali e anche in centro – commenta Silvia Salis, solo pochi giorni fa in presidio coi lavoratori di Giglio Bagnara in liquidazione volontaria -. Non si può pensare che tutto continui a chiudere, che non ci siano responsabilità di nessuno e sia solo una congiunzione astrale. Qui i lavoratori sono costretti a scegliere se smettere di lavorare e perdere uno stipendio o trasferirsi per un part-time in un’altra città, lavoratori che hanno famiglie e realtà consolidate a Genova. Basta girarci di pochi gradi e vediamo un’altra realtà che è chiusa da sei anni”, osserva guardando la Rinascente.

“Non possiamo ignorare il problema, nel luogo che dovrebbe essere più di fermento, la realtà trainante della città: è un centro dove sta chiudendo tutto e dove gli investimenti non sono stati gestiti in nessun modo dal Comune – continua Salis -. Il Comune deve mettersi in condizioni intanto di vigilare sui vari passaggi di proprietà e su quello che succede alle grandi realtà cittadine che coinvolgono così tanti lavoratori, e poi deve fare un piano per attirare investimenti, che non possono solo essere investimenti privati per grandi opere strutturali, che poi molto spesso sono di dubbissima utilità. Non basta alzare il telefono oppure dire siamo quelli del fare, perché puoi fare bene o puoi fare male, come stanno dimostrando le cose”.

Presente anche Armando Sanna, capogruppo del Pd in Regione. “Riteniamo che si debba al più presto trovare una soluzione – spiegano i dem -. Comune e Regione devono agire per la tutela dei dipendenti che oggi sono costretti a part time fuori regione o rischiano il licenziamento. Come Partito Democratico lavoreremo affinché sia messa in campo ogni iniziativa utile a tutela dei lavoratori e del loro lavoro”.

Tra i soggetti interessati al Moody, secondo notizie emerse nelle scorse settimane, ci sarebbero Iginio Massari, pasticcere noto a livello nazionale, e Francesco Crocco, un’istituzione genovese con la pasticceria Poldo di Pontedecimo che ha già rilevato la Pasticceria Svizzera di Albaro, anche questa nell’orbita di Fogliani. Il primo a farsi avanti per rilevare il locale era stato Walter Pinna, il gestore della storica trattoria Settembrin di Carasco.

A condizionare il passaggio di proprietà, però, sono le vicende giudiziarie e in particolare la decisione sui patteggiamenti per il crac Qui!Group in attesa di un nuovo accordo al rialzo rispetto alle confische all’ex patron Gregorio Fogliani e alla moglie Luciana Calabria. Tra i beni sequestrati che dovrebbero entrare nella confisca, e quindi andare allo Stato, ci sono anche le quote societarie della società Azzurra (cassaforte della famiglia Fogliani) proprietaria dei muri del Moody. La mancata soluzione della vicenda Qui!Group ha quindi messo i bastoni tra le ruote sia alla società Romeo e Giuletta, che non può ottenere il rimborso dei lavori di ripristino da parte delle assicurazioni, sia all’ipotetico gestore subentrante, che non sarebbe riuscito a stipulare un nuovo contratto di affitto dei locali. Tra l’altro si attende a marzo l’esito della consulenza tecnica chiesta dall’amministrazione giudiziaria dell’immobile per chiarire le cause dell’incendio.