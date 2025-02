Il Genoa lascia Firenze a testa alta, Vieira: “Regalati due gol, nel secondo tempo c’eravamo solo noi in campo: meritavamo il pari”

Firenze. La sconfitta 2-1 contro la Fiorentina lascia soddisfatto il tecnico del Genoa Patrick Vieira. Nonostante un primo tempo negativo, in cui Kean e Gudmundsson hanno indirizzato la gara sulla via della Viola, il Grifone ha dominato il secondo tempo. Insomma, nonostante il risultato, la prestazione è stata senz’altro positiva. “Abbiamo sbagliato l’inizio della partita – commenta Vieira -. Ci sono mancati aggressività e concentrazione e abbiamo regalato due gol. Dopodiché abbiamo provato a rientrare in partita. Nel secondo tempo eravamo in campo solo noi, meritavamo un punto“.

Ci sarà sicuramente da lavorare in settimana per migliorare sotto l’aspetto mentale, come ha detto Vieira, e per sistemare qualche dettagio. È innegabile, infatti, che la rete di Kean che ha sbloccato la gara sia frutto di un grave errore difensivo del Genoa. “Sul primo gol ci è mancata organizzazione – dichiara il mister -, non abbiamo comunicato bene e quando fai un errore prendi subito gol. Dopo invece abbiamo dimostrato carattere, personalità e qualità“.

Spazio anche ai singoli, nell’intervista che Vieira ha rilasciato nel post partita ai microfoni di DAZN: “Messias è un giocatore di qualità. Oggi ha fatto mezzora dopo una buona settimana di lavoro. In campo aiuta la squadra a creare situazioni pericolose. Cornet invece è un giocatore che deve continuare a lavorare sull’aspetto fisico. Ha qualità in percussione è nell’uno contro uno. Oggi purtroppo non ha fatto gol sull’occasione che gli è capitata, ma era solo alla prima da titolare”. Sull’esclusione di Badelj dall’undici titolare, invece, il tecnico afferma: “Se avessi messo Badelj dall’inizio, mi avreste chiesto perché ho lasciato fuori Masini dopo che ha fatto bene l’ultima partita. Tutti devono accettare le decisioni dell’allenatore e le mie scelte cambiano di partita in partita“.