Il Festival Orientamenti spegne 30 candeline. Ferro: “Aiutiamo i giovani come formarsi per inseguire i propri sogni”

Genova. Il Progetto Orientamenti celebra il suo trentesimo anniversario con un’edizione ricca di appuntamenti che si svilupperanno lungo tutto il 2025. Il programma ha preso il via questa mattina al Teatro della Tosse con un evento dedicato a mille studenti provenienti da 26 scuole genovesi, che hanno assistito a una lectio dell’astronauta Paolo Nespoli.

“Un compleanno importante per un festival che non è solo la rassegna di novembre, ma un percorso formativo che accompagna i ragazzi tutto l’anno – ha dichiarato l’assessore alla Formazione Simona Ferro –. Il nostro obiettivo è aiutare i giovani a fare le proprie scelte lavorative senza rinunciare ai sogni, e per questo abbiamo deciso di estendere il format di Orientamenti con iniziative dedicate. Nel mese di febbraio, dedicato alle discipline STEM, ascolteremo il racconto della divulgatrice scientifica Linda Raimondo. A seguire, ogni mese fino a giugno, i ragazzi incontreranno ancora lo psicologo e scrittore Massimo Recalcati, la campionessa di nuoto Benedetta Pilato e l’attore Marco Paolini. Ma non si tratta solo di testimonial: vogliamo mostrare ai ragazzi il percorso che porta alla realizzazione personale nel lavoro, il valore della formazione e della determinazione nel raggiungere i propri obiettivi”.

Durante l’incontro, Nespoli ha condiviso con gli studenti la sua esperienza, parlando delle sfide, delle difficoltà e delle soddisfazioni della sua carriera. “I ragazzi sono già curiosi e assetati di conoscenza – ha spiegato l’astronauta –. Il mio messaggio per loro è di guardarsi dentro, capire cosa li appassiona e lavorare per farlo diventare una professione. Non c’è niente di più gratificante che fare ciò che si ama e poterlo trasformare in un’opportunità di vita”.

Il festival Orientamenti continuerà ad ampliarsi articolandosi nel corso dell’anno con diverse iniziative: “Abbiamo aggiunto una giornata in più a novembre, dal 18 al 21, e stiamo potenziando il Career Day per favorire l’incontro tra i giovani e il mondo del lavoro – ha detto ancora Ferro – Inoltre, con Orientamenti Summer, vogliamo dare agli studenti delle scuole medie strumenti utili per riflettere sul loro futuro anche durante le vacanze.Abbiamo costruito una rete solida per il successo del Festival, coinvolgendo il Comitato promotore, l’Ufficio scolastico regionale, l’Università di Genova, il sistema camerale ligure, il Comune e la Città metropolitana di Genova, oltre agli ITS e agli istituti di formazione professionale. Un grande ringraziamento va anche a famiglie e insegnanti, che credono nel nostro progetto e accompagnano i ragazzi con entusiasmo. Continueremo a lavorare affinché Orientamenti sia sempre più un punto di riferimento per i giovani, un’occasione per crescere, orientarsi e costruire il loro futuro con consapevolezza”.

“Siamo arrivati a un traguardo davvero significativo come quello dei 30 anni di Orientamenti – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola – Abbiamo messo a disposizione di studenti, genitori e docenti centinaia di opportunità e iniziative formative. Siamo riusciti nell’intento di aumentare, anno dopo anno, il numero e la qualità delle nostre attività facendo diventare Orientamenti un grande contenitore che è attivo per 365 giorni. Iniziamo questo nuovo anno dando spazio alle STEM con l’obiettivo di avvicinare gli studenti a queste materie e alle competenze a esse correlate, sempre più richieste dal mondo dell’occupazione. Attraverso le fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo continueremo a sostenere Orientamenti e ad accompagnare i nostri ragazzi dalla scuola al lavoro”.