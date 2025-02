Il Comune di Genova lancia l’osservatorio scuole con tutti i dati sull’offerta educativa

Genova. È stato presentato oggi pomeriggio, durante la commissione comunale Welfare, l’osservatorio scuole, lo strumento digitale integrato realizzato dalle direzioni Scuola e Sistemi informativi del Comune di Genova per mettere a sistema tutti i dati relativi al sistema scolastico comunale e privato, convenzionato e non.

Basato sulla business intelligence, avviato due anni fa e arricchito via via di nuove informazioni, l’osservatorio scuole è un portale web che consente agli addetti ai lavori di visualizzare e disaggregare tutti i dati riguardanti l’offerta educativa sul territorio.

“Grazie a questo nuovo strumento, con il quale si va in un’ottica sempre più digitale anche per quanto concerne le scuole – dichiara l’assessore alle Politiche dell’istruzione Francesca Corso – abbiamo la possibilità di monitorare la domanda di servizi educativi per declinare, su ogni territorio, le migliori soluzioni possibili. L’osservatorio scuole ci permette di confrontarci con tutte le realtà, i numeri e le richieste provenienti dai cittadini, incrociando i dati anagrafici e le domande rivolte alle nostre scuole per prevedere, nel medio-lungo periodo, le azioni più efficaci con cui offrire alle famiglie il migliore servizio possibile. In questo senso, anche la collaborazione con alcuni privati ci consente di dare risposte a breve termine laddove non abbiamo la possibilità di intervenire nell’immediato”.

Ad oggi già circa il 40% delle scuole private ha trasmesso all’ente le informazioni richieste, consentendo quindi di conoscere meglio la domanda delle famiglie e programmare così, nella maniera più efficiente ed efficace, l’organizzazione e l’erogazione dei servizi, con particolare attenzione alle zone più bisognose di presidi educativi.

Infatti, ad esempio, sapere che un bambino in graduatoria per una scuola comunale è iscritto a una scuola privata consente all’Amministrazione di razionalizzare le graduatorie esistenti, venendo incontro alle necessità delle famiglie che sono ancora in lista di attesa.

Attraverso la stretta collaborazione con i Municipi, gli uffici comunali e gli operatori privati del settore, l’osservatorio scuole punta a fornire alla cittadinanza servizi sempre più puntuali e declinati in base alle peculiarità e alle richieste provenienti da ogni singolo territorio.

Grazie anche ai fondi Pnrr, nei prossimi anni saranno realizzati 4 nuovi asili nido e, allo stesso tempo, 12 strutture comunali oggetto di lavori collegati con la sicurezza potranno beneficiare anche di un aumento della capienza.