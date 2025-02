Ikea, ieri un’ora di sciopero immediato dopo rottura trattative su rinnovo contratto integrativo

Genova. Ieri 18 febbraio i lavoratori dell’Ikea di Genova hanno svolto un’assemblea sindacale nella quale hanno deciso un’ora di sciopero immediato, aderendo così allo stato di agitazione proclamato dalle segreterie nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Al centro della protesta la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale scaduto da 6 anni.

A questo sciopero ne seguiranno altri territoriali e nazionali. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil rivendicano migliori condizioni economiche per tutte le lavoratrici e i lavoratori di Ikea senza, come vorrebbe l’Azienda, creare divisioni generazionali tra i dipendenti e nonostante gli ottimi risultati economici che si consolidano di anno in anno.