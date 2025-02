IC Marassi, la protesta dei genitori: “Terrazzo fatiscente da anni, vogliamo tempi certi per i lavori”

Genova. Un terrazzo in gran parte inaccessibile e problemi di infiltrazioni che in passato hanno reso inagibili alcune aule. Così si presenta da tempo l’istituto comprensivo Marassi in piazza Galileo Ferraris che raccoglie quasi un migliaio di studenti tra scuola materna, primaria e secondaria. I genitori, stanchi di aspettare, hanno organizzato una raccolta firme per chiedere tempi certi sull’esecuzione dei lavori.

“È da anni che abbiamo il problema del tetto e del terrazzo da rifare – spiega Marta Raddavero, presidente del comitato dei genitori -. Ci era stata promessa una soluzione entro la fine del 2024, ora la scadenza è stata spostata al 2025-2026. Vorremmo avere date certe e vorremmo che il lavoro fosse fatto in breve tempo. Per sollecitare il Comune ad accelerare i tempi, le famiglie hanno raccolto mercoledì pomeriggio circa 150 firme allegate a una petizione che verrà presentata a Palazzo Tursi.

A portare il tema nelle aule istituzionali era stato Gabriele Ruocco, consigliere della Lista RossoVerde in Municipio Bassa Valbisagno, a sua volta genitore di uno studente dell’istituto. Lo stesso gruppo, tramite Filippo Bruzzone, aveva presentato a Tursi due ordini del giorno che impegnavano l’amministrazione a svolgere le lavorazioni prima entro il 2023 e poi entro il 2024. Nel frattempo scuola è stata interessata da un cantiere per il rifacimento della facciata principale e dei cornicioni, oltre all’impermeabilizzazione della copertura, ma il terrazzo è ancora nelle stesse condizioni di prima.

Per il rifacimento dei terrazzi sono disponibili nel piano triennale dei lavori pubblici 250mila euro, suddivisi però in 150mila euro per il 2025 e 100mila per il 2026, lavori “che partiranno a breve”, aveva detto il presidente Angelo Guidi rispondendo a un’interrogazione. “Siamo tutti d’accordo sulla necessità di partire il prima possibile – risponde oggi Guidi interpellato da Genova24 -. Escluderei completamente che i lavori si concludano tra due anni. Ad oggi non mi risulta che ci siano spazi interdetti all’interno della scuola. La criticità principale è presente sulla pavimentazione del terrazzo lato levante. Per questo è stato realizzato una sorta di percorso, con materiale antitrauma, che consentirà di utilizzare in sicurezza tale spazio con finalità di orto didattico“.

Lo scorso 4 febbraio, peraltro, la squadra manutentiva del Municipio è intervenuta con una piattaforma aerea per disostruire i pluviali e mettere in scurezza alcuni tratti di muratura con intonaco fessurato. Alcune porzioni di facciata, infatti, erano interessate da un distacco dell’intonaco, per cui si è dovuto procedere ad una rimozione più estesa di quanto previsto. Considerato che l’edificio è sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza, il ripristino dell’intonaco dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni. Per poter comunque usufruire degli spazi esterni è stata posta in opera una transennatura, nell’area interessata dal distacco dell’intonaco, al fine di interdire il transito alle persone e ai mezzi di servizio, senza interferire con le attività scolastiche.