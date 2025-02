I Cromosuoni compiono dieci anni, il 29 marzo nuovo concerto al Teatro della Tosse

Genova. Sabato 29 marzo 2025, alle ore 21, al Teatro della Tosse di Genova (Piazza Renato Negri, 6) è in programma il concerto dei Cromosuoni, gruppo vocale genovese che porta sul palco iconici brani pop italiani e stranieri riarrangiati in versione corale.

Fondato nel 2015 e diretto con passione da Maya Forgione, l’ensemble è composto da 19 talentuosi cantanti, ciascuno con una solida esperienza come solista. Lo spettacolo al Teatro della Tosse è l’occasione per celebrare i primi 10 anni del gruppo vocale pop, che tra le sue collaborazioni vanta nomi di rilievo come Zibba e il duo Questo e Quello, per cui ha curato i cori del brano “Bella Balla” in gara a Sanremo Giovani 2025.

“La particolarità dei Cromosuoni è quella di rendere inediti brani molto noti del panorama nazionale e internazionale grazie a un riarrangiamento per il gruppo vocale – racconta la direttrice musicale, vocale e artistica Maya Forgione – La nostra formazione conta performer dai 15 ai 38 anni, nati tutti come cantanti solisti, che hanno trovato nel canto corale una nuova potente emozione e un modo di esprimersi unico. Nei nostri concerti le voci diventano una e il gruppo è l’unico vero protagonista”.

Un modo di fare musica che contraddistingue i Cromosuoni dal panorama musicale odierno: “In Italia la cultura della coralità pop non è molto diffusa – continua Forgione – il nostro gruppo da dieci anni propone con passione ed entusiasmo questo stile musicale perché crediamo che l’armonia e l’energia che si creano sul palco siano uniche. Portare il nostro progetto musicale su un palco importante come il Teatro della Tosse in occasione del decimo anniversario è per noi un grande onore e non vediamo l’ora di emozionare e sorprendere il pubblico con le nostre armonie”.

Dai brani più tradizionali come Amazing Grace alle grandi hit pop di Michael Jackson, Beyoncé e Coldplay, dai principali successi italiani agli intramontabili classici Disney: tante saranno le occasioni per cantare insieme ed emozionarsi. “Il nostro repertorio spazia principalmente dal pop, al soul e al gospel, ma ci piace sperimentare la musica nelle sue molteplici sfaccettature – spiega Gianluca Bellantone, regista dello spettacolo in scena alla Tosse – La maggior parte delle esibizioni saranno a cappella mentre alcuni brani saranno accompagnati dalla chitarra di Mirco Pilo. Inoltre, avremo sul palco insieme a noi i ballerini di Naima Academy con le coreografie ideate da Matteo Addino, che regaleranno ulteriore emozione e dinamismo alle performance”.

I Cromosuoni sono composti da: Maya Forgione, Gianluca Bellantone, Mirco Pilo, Stefania Autieri, Elisabetta Canu, Nicole Panzironi, Camilla Guano, Filippo Fornaro, Caterina Ippolito, Valeria Finetti, Irene Cadenelli, Nicole Martinelli, Tiziana Canfora, Davide Macrì, Elisa Molinari, Arianna Saletti, Claire Rabuttino, Iacopo Cioni e Andrea Nicoli.