I cani poliziotto Nagut e Constantin fiutano hashish su un pullman turistico e in metro

Genova. Nel primo pomeriggio di martedì 4 febbraio, il commissariato Prè ha coordinato un controllo straordinario del territorio nel Centro storico, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati predatori e in materia di sostanze stupefacenti. Al lavoro i team cinofili con i cani Nagut e Costantin, quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, il Reparto Mobile di Genova, tre unità della Polfer e l’esercito.

L’attenzione si è concentrata nell’area compresa tra via Prè, vico dell’Amore, vico Largo, vico inferiore e superiore del Roso, via Lomellini, piazza Fossatello, via del Campo, via delle Fontane, piazza della Nunziata e vie limitrofe.

In particolare, in via Fanti d’Italia, le unità cinofile hanno controllato le persone che stazionavano presso la fermata dei pullman Flixbus e i cani, attirati da un forte odore di sostanza stupefacente, hanno rilevato alcune dosi di hashish incastrate tra i sedili di un bus diretto a Bolzano, per un totale di circa 20 grammi, sequestrati a carico di ignoti.

In via Gramsci, presso la fermata della metropolitana Darsena, i cani Costantin e Nagut hanno segnalato un nigeriano di 34 anni in possesso di alcune dosi di hashish, sanzionato amministrativamente per detenzione per uso personale.