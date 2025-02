Genova. Compiono dieci anni nel 2025 gli Hammers Genova un club di tifosi del West Ham United riconosciuto ufficialmente dalla società londinese.

Alessandro Benedetto, il presidente, racconta com’è nata l’idea: “La nostra storia nasce nel gennaio 2015. Con un gruppo di amici che da circa tre anni faceva parte di un altro gruppo di tifosi del West Ham sparsi in tutta Italia, abbiamo deciso di metterci in proprio e fondare un club dedicato solo alla città della Lanterna. Da subito siamo stati riconosciuti dalla società calcistica di Londra come Official Supporters Club e inoltre abbiamo iniziato una stretta collaborazione sia con la Band degli Orsi, l’associazione Onlus che si occupa dei bambini degenti all’ospedale pediatrico Gaslini, per la quale abbiamo scritto anche un libro ‘Genova Claret and Blue’ il West Ham United raccontato dagli Hammers Genova, a cui abbiamo destinato tutti i proventi, sia con Music for Peace, l’organizzazione umanitaria che opera sia in campo nazionale sia internazionale”.

Il motto del club è proprio coniugare il calcio alla beneficenza. Niente a che vedere con la famigerata Inter City Firm, uno dei gruppi organizzati più temuti.

“I motivi che ci hanno spinto a fondare un Club dedicato al West Ham sono molteplici − aggiunge Benedetto – ogni socio si è appassionato a questa squadra per una storia diversa: chi seguiva la musica metal, Steve Harris il bassista degli Iron Maiden è un tifosissimo Hammers, chi per i vari giocatori Italiani che hanno militato nella compagine londinese, Diamanti, Di Canio, Ogbonna eccetera, altri si sono appassionati per la storia del club”.

La squadra nasce come dopo-lavoro in uno dei quartieri navali del Tamigi nel 1895 e riesce a essere una delle squadre più seguite del panorama calcistico mondiale senza tra l’altro avere mai vinto un campionato inglese.

guarda tutte le foto 10



Hammers Genova, compie dieci anni il club dedicato al West Ham

Il Club conta più di trenta tesserati e due o tre volte all’anno organizza trasferte collettive: “Un motivo d’orgoglio è la nostra foto messa fuori dallo stadio del West Ham che la società ha posto in un maxi collage dedicata a tutti i club esteri. Ad aprile ci verrà dedicato un articolo sul sito ufficiale del West Ham in occasione della nostra prossima trasferta”.

Gli Hammers Genova hanno una pagina Facebook, un account Instagram e sito internet (www.hammersgenova.it)