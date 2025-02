Giunta itinerante a Multedo, la promessa: “In autunno pronto il nuovo impianto nell’ex Nico Sapio”

Genova. Le giunte itineranti del Comune di Genova arrivano nel municipio Ponente. Oggi la riunione degli assessori con il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi si è svolta a Multedo. Tra le varie decisioni, approvato un ulteriore stanziamento di circa un milione di euro per la manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito della convenzione con Arte, per la riqualificazione di impianti di riscaldamento autonomo, alloggi sfitti anche in autorecupero, interventi su ascensori.

Lo stanziamento si aggiunge a quello già approvato la scorsa settimana, da un milione di euro, per gli interventi di sostituzione serramenti, di risanamento poggioli, cornicioni e impermeabilizzazioni e opere condominiali di manutenzione straordinaria negli alloggi Erp.

Al termine della riunione, a cui ha partecipato anche il presidente del municipio Guido Barbazza e la giunta municipale, alcune classi della scuola primaria Alfieri, che ha ospitato la riunione, sono intervenute per conoscere, da vicino, il funzionamento della giunta comunale.

A seguire, nell’antistante circolo operaio cattolico San Luigi, si è svolto l’incontro con i Comitati del quartiere (comitato di Multedo, Comitato di Multedo per l’ambiente, Asd Multedo 1930, Comitato Val Varenna, Amici Monte Oliveto).

Tra i temi affrontati: la mobilità, la situazione dello svincolo autostradale, la sicurezza, la questione dei depositi e l’ufficio postale di Multedo, su cui resta aperta un’interlocuzione con Poste da parte del facente funzioni sindaco Piciocchi per ottenere un punto postamat, dopo la chiusura degli sportelli nell’ambito di una riorganizzazione aziendale.

Durante l’incontro Piciocchi, che è anche il candidato del centrodestra alle comunali, ha fatto il punto sui lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo sulle aree dell’ex piscina Nico Sapio.

“Il nuovo palazzetto dello sport – ha assicurato – inizia a prendere forma, infatti sarà pronto in autunno. Per la gestione ci è stato richiesto il coinvolgimento delle associazioni del territorio a riprova di quanto sia sentito dalla popolazione questo nuovo polo con la riqualificazione anche dei campi da calcio e basket nella zona antistante che lo faranno diventare uno spazio di ritrovo, di promozione dello sport, di presidio e di servizi, con spazi di somministrazione”.

“Abbiamo ricevuto anche molte richieste che sono in linea con le politiche programmatiche intraprese – continua Piciocchi – a partire dal contrasto all’abbandono e dal potenziamento dei servizi, basti pensare alla fornitura di servizi per la spiaggia di Multedo in vista della bella stagione, al ripristino del manto da calcio del Multedo 1930, al rifacimento dei Giardini John Lennon”.

Altro tema primario le scuole. “Abbiamo scelto la scuola Alfieri come sede della giunta perché desideriamo valorizzarla con la realizzazione della scuola dell’infanzia 3-6 anni in modo da creare incentivare le famiglie a iscrivere i propri bambini qui, assicurando la continuità di questo polo didattico di grande qualità”, ha dichiarato.

Registrato un apprezzamento di alcuni cittadini presenti sulla soluzione proposta dello svincolo autostradale ed è stata proposta da alcuni comitati la realizzazione di un parcheggio nell’area ex Fondega.

Al termine della giunta vicesindaco reggente, insieme agli assessori ai Lavori Pubblici Ferdinando De Fornari, allo Sport Alessandra Bianchi, alla Mobilità Sergio Gambino e al presidente del municipio Barbazza, ha effettuato alcuni sopralluoghi. Oltre che al cantiere dell’ex Nico Sapio, anche allo spiaggione di Multedo, dove ha incontrato alcuni pescasportivi, all’area ex Fondega, e ha verificato le criticità allo svincolo autostradale di Pegli.