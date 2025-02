Giunta itinerante a Sampierdarena, le opposizioni: “Piciocchi si chiude nel bunker per evitare il confront”

Genova. “La Giunta Piciocchi oggi farà tappa a Sampierdarena e lo farà chiudendosi in una sala dell’Opera Don Bosco a modo di bunker. Una passerella elettorale chiusa a poche realtà territoriali, escludendo di fatto il resto della cittadinanza dalla possibilità di un confronto. La cosiddetta Giunta itinerante è una messinscena elettorale, a pochi mesi dal voto, nei territori maggiormente abbandonati durante gli otto anni del duo Bucci-Piciocchi, tra cui proprio Sampierdarena. Una visita che, peraltro, ignora spazi istituzionali come il Centro Civico Buranello, simbolo del territorio e naturale sede di un confronto aperto con i cittadini”.

A scriverlo, in una nota congiunta i consiglieri di opposizione del Municipio II Centro Ovest, Partito Democratico, Lista Rosso Verde e Gruppo Misto, nella giornata in cui il sindaco facente funzione sarà nel quartiere per l’appuntamento della giunta “itinerante”,

“Questa Giunta ha il coraggio di presentarsi dopo aver abbandonato Sampierdarena in balia di progetti calati dall’alto e senza alcun tipo di connessione fra loro (4 assi di forza, linea merci Porto-Fegino, tunnel subportuale…) e cantieri che stanno martoriando la viabilità del centro nevralgico della città – si legge nel comunicato stampa – A questo occorre aggiungere la mancanza dell’ordinaria manutenzione su strade e marciapiedi, un peggioramento del servizio di raccolta dei rifiuti ed una Sampierdarena più sporca, cantieri infiniti come quelli dei voltini di via Buranello, dell’ex mercato del pollame al Campasso e della Fortezza. Per non dimenticare la volontà di questa Amministrazione Comunale di trasferire i depositi chimici presso il porto di Sampierdarena”.

“Quale garanzia può dare una Giunta comunale itinerante che si ricorda dei territori solamente durante la campagna elettorale ? – si chiedono provocatoriamente i firmatari della nota – Come può una giunta comunale operare sul territorio senza considerare i Consigli municipali eletti dai cittadini ed utilizzando il Municipio al solo scopo di individuare le realtà associative da ascoltare? Per i motivi sopra elencati, in disaccordo con l’arroganza e la squallida passerella elettorale, i gruppi municipali del Partito Democratico, di Linea Condivisa e di Azione non parteciperanno all’incontro di oggi pomeriggio, ma saranno presenti ai cancelli del Don Bosco per esprimere alla Giunta Piciocchi di non essere i benvenuti a Sampierdarena”.